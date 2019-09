TASR

Dnes o 13:54 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Bratislave začína 14. ročník multižánrového festivalu [fjúžn]

Štrnásty ročník multižánrového festivalu [fjúžn] opäť predstaví program približujúci cudzincov a nové menšiny.

Podujatie Asia Days 2018 počas Dňa otvorených komunít v rámci 13. ročníka festivalu [fjúžn] 22. apríla 2018 — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 12. septembra (TASR) - V týždni od 12. do 21. septembra prinesie možnosť spoznať ľudí, ktorí sú súčasťou našej krajiny, hoci z nej nepochádzajú, ale aj tých, ktorí sa tu narodili, no majú cudzokrajné korene. Festival organizuje Nadácia Milana Šimečku a témou štrnásteho ročníka sú Identity.

Festivalový program otvorí vo štvrtok 12. septembra o 18.30 v galérii Kalab na Zámockej ulici vernisáž výstavy študentky Kvet Nguyen s názvom Priestor bez pamäti, bez hraníc a bez mena. Večer o 20.00 začína v KC Dunaj koncert skupín Gonsofus, United Flavour Soundsystem a Ešli.

V piatok (13. 9.) uvedie Stredoeurópske fórum v Novej Cvernovke diskusiu Sloboda prejavu - samozrejmosť alebo zbraň? Rovnaký priestor bude večer hostiť koncert libanonského hudobníka Arabiana Panthera a Amara du Déserta.

Islamská nadácia na Slovensku pripravila na sobotu (14. 9.) v Kultúrnom centre Córdoba komunitné podujatie BaBinec. Galéria Kalab uvedie improvizované divadlo s názvom I Don"t Know Who / I am Anymore. Bohémia bar bude miestom latino koncertu formácií Ismar Rivero ft. Maria Juana Son a Anakena.

V Bratislave budú počas celého festivalového týždňa na rôznych miestach prebiehať koncerty, výstavy, diskusie, komunitné podujatia či aktivity pre deti. Koncerty a klubové noci ponúknu rôznorodosť žánrov.

Súčasťou festivalu budú aj umelecké projekty, ktoré vznikli exkluzívne pre 14. ročník festivalu [fjúžn]. Jedným z nich je výstava Tomáša Halásza s názvom Odkiaľ si? Portréty Sloveniek a Slovákov, ktorí sa na Slovensku narodili, no ich rodinné korene siahajú do cudziny, budú vystavené na citylightoch v Starom Meste.

V kine Lumiére slovenský experimentálny hudobník Jonatán Pastirčák (Pjoni) spolupráci s arménskym umelcom a hudobníkom Georgijom Bagdarasovom v nedeľu (15. 9.) vytvoria hudobnú kulisu k nemému hororu na motívy diela Edgara Allana Poea Zánik domu Usherovcov.

Súčasťou festivalu bude už tradične pestrý program pripravený v spolupráci s cudzineckými komunitami a komunitnými centrami. Svoje aktivity predstavia predovšetkým v nedeľu v rámci podujatia Dobrý trh, 21. septembra na ochutnávke nápoja saké, či 18. septembra v komunitnom centre Mareena na ochutnávke jedál, ktorá skĺbi tradície africkej a slovenskej kuchyne.

Ústrednou témou štrnásteho ročníka festivalu je premenlivosť a jedinečnosť identity. Festival kriticky reflektuje najmä jej jednorozmerné vnímanie a nabáda k diskusii o tom, koľko zložiek identity vlastne človek môže mať a aké sú identity cudzincov žijúcich mimo domova. O tom, ako o identitách premýšľať inak, ako prekonávať strach z neznámeho a vyhýbať sa nálepkovaniu, prebehnú na festivalu viaceré diskusie.

Festival z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, Fond na podporu národnostných menšín, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj.

TASR informovala PR manažérka Timea Krekovič Beck.