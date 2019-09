Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď jej babička nemohla prísť na svadbu, nevesta išla do hospicu za ňou. Nádherné fotky sú to posledné, čo spolu urobili

Krásnymi fotkami dojala celú rodinu, ktorá o fotení nemala ani tušenia.

Tara splnila posledné želanie jej babičky — Foto: Facebook/Tara Foley, fotky: Red Door Photography

NAPLES, FLORIDA 7. septembra - Svadba je pre množstvo žien tým najkrajším dňom v ich živote a chce, aby každá milovaná osoba bola pri nej. Najmä jej rodina. Nebolo to iné ani v prípade nevesty Tary Foley. Pár týždňov potom, ako si kúpila svadobné šaty, jej babička skončila v nemocnici. 102-ročná pani prezradila sestričke v nemocnici, že by sa chcela dožiť svadby svojej vnučky. Táto infomácia sa dostala aj k Tare, ktorá vymyslela ten najlepší spôsob, ako splniť želanie jej milovanej starej mamy. Doletela za ňou do nemocnice v svadobných šatách spolu aj s fotografkou a nikomu o tom nepovedala ani slovo. V duchu vedela, že jej babička je vážne chorá a že na jej svadbu určite nebude môcť prísť.

Tara s babkou — Foto: Facebook/Tara Foley, fotky: Red Door Photography

Tara sa podelila o jej príbeh na svojom Facebooku. Nádherný skutok nenechal nikoho chladným. Tisícky ľudí zanechali komentáre. Ako píše vo svojom príspevku, nevie opísať emócie, ktoré má v sebe a najmä ten moment, keď ju babka uvidela v svadobných šatách. „Jej úsmev a smiech navždy zostane v mojom srdci. Nikdy nezabudnem na posledné chvíle, ktoré sme spolu strávili. Tento deň patrí k mojim najlepším v mojom živote. Keď sme sa lúčili, obidve sme vedeli, že je to naše posledné stretnutie. Chytila ma za líce, dala mi pusu a povedala, že ma veľmi ľúbi," opisuje Tara chvíle strávené s babičkou počas fotenia v nemocnici. 27 dní po jej návšteve jej stará mama odišla z tohto sveta. Tara nikomu nepovedala ani o fotení, ani o návšteve. V deň svadby darovala rodine zarámovanú svadobnú fotku s babičkou. Nikto neveril vlastným očiam.

Tara chcela splniť posledné želanie jej babky, ktorá ju chcela vidieť vo svadobných šatách — Foto: Facebook/Tara Foley, fotky: Red Door Photography

Jedna fotka je viac než tisíc slov

Práve touto vetou Tara opísala moment, keď prvýkrát ukázala rodine fotky s babičkou. Vďaka tomuto krásnemu gestu bola aj jej stará mama prítomná na jej svadobnom dni. Rodina bola dojatá a nikto neudržal slzy. Na nádherný darček, ktorý žena darovala nielen sebe a svojej rodine, ale aj svojej babke, tak už nikto nikdy nezabudne.