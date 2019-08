TASR

Ak sa potvrdia väzby Jankovskej na Kočnera, Gál ju navrhne odvolať

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 26. augusta (TASR) - Ak orgány činné v trestnom konaní dokážu, že štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská (Smer-SD) komunikovala s obvineným Marianom Kočnerom, nemôže zotrvať vo svojej funkcii.

Pokiaľ sa preukáže jej blízkosť k obvinenému, minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) podá návrh na jej okamžité odvolanie z funkcie. Uviedol to Most-Híd vo svojom stanovisku, ktorým reagoval na vyjadrenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Zdôrazňuje, že rovnako ako prezidentka, aj predstavitelia strany Most-Híd dôverujú vyšetrovateľom a prokurátorom, že v odhalení trestnej činnosti budú postupovať v rovnakom tempe.

Most-Híd tvrdí, že vďaka jeho vstupu do súčasnej koalície boli prijaté zákony, ktoré umožnili odkryť oligarchické siete. „Po nástupe Milana Lučanského do funkcie šéfa Policajného zboru sa do väzby dostal aj Marian K. a vyšetrovanie sa pohlo," doplnil Most-Híd.

Prezidentka v pondelok vyhlásila, že zotrvanie Jankovskej vo funkcii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti je neobhájiteľné. Na margo medializovaných informácií, pokiaľ ide o obvineného Kočnera skonštatovala, že spravodlivosť bola na Slovensku tovarom a istí ľudia si ju dokázali kúpiť. Takýto stav sa podľa nej musí skončiť. Zároveň vyjadrila podporu vyšetrovateľom a prokurátorom.