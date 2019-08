TASR

Dnes o 11:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stovky veriacich sa v Gaboltove zúčastnili na 27. ročníku tradičnej rómskej púte

Rómska púť v Gaboltove má podľa Bešenyeiho najdlhšiu históriu svojho druhu na Slovensku.

27. Ročník Rómskej púte v obci Gaboltov, ilustračný obrázok — Foto: TASR/Milan Kapusta

Gaboltov 4. augusta (TASR) – Na rómskej púti v Gaboltove sa v nedeľu zúčastnili stovky veriacich, prevažne z východného Slovenska. Hlavným posolstvom 27. ročníka púte bola podľa tajomníka Rady pre pastoráciu Rómov pri Konferencii biskupov Slovenska Petra Bešenyeiho výchova v rodine a predovšetkým postavenie matky a otca.

„Prišlo odhadom asi 5000 Rómov, pre nich je rodina najväčšou hodnotou v živote. My sme sa snažili počas púte upozorniť na to, že práve rodina je miestom, kde je potrebné sa modliť a pracovať, a aby to rodičia naučili aj svoje deti,“ priblížil hlavné posolstvo Bešenyei. Svätú omšu popoludní celebroval arcibiskup Bernard Bober, hlavným kazateľom bol Viktor Tomčany.

Rómska púť v Gaboltove má podľa Bešenyeiho najdlhšiu históriu svojho druhu na Slovensku. „Gaboltov je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy a je známy veriacim katolíkom na celom Slovensku. Už v roku 1706 jágerský arcibiskup Štefan Telekessy vyznačil toto pútnické miesto s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej,“ ozrejmil Bešenyei.

Gaboltov je známy už celé stáročia predovšetkým svojou úctou k Panne Márii Karmelskej a svätovojtešskou tradíciou. Každoročne tam zamieri množstvo pútnikov. „Rómska púť sa tu koná vždy prvú augustovú nedeľu, čo je dátum najbližší k úmrtiu prvého rómskeho mučeníka, ktorým bol Španiel Z. I. Malla. Ten obetoval svoj život za záchranu katolíckeho kňaza,“ doplnil Bešenyei.

Obec Gaboltov leží 15 kilometrov severozápadne od Bardejova v údolí potoka Kamenec, pod vrchom zvaným Busov neďaleko hraníc s Poľskom.