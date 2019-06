TASR

Prezidentka: Kalište a ďalšie vypálené obce musia byť mementom

Podľa slov premiéra Petra Pellegriniho je povinnosťou prísť do Kališťa uctiť si pamiatku hrdinov za akéhokoľvek počasia.

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. — Foto: TASR - Michal Svítok

Kalište 22. júna (TASR) – Kalište a ďalšie obce, ktoré boli vypálené počas druhej svetovej vojny, musia byť mementom, ktoré nesmie byť nikdy zabudnuté. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová počas sobotňajšej pietnej spomienky, ktorá sa konala v rámci 14. ročníka podujatia Kalište – stretnutie generácií v lokalite tejto vypálenej obce.

„Je dôležité, aby sme si udalosti, akými bolo vypálenie Kališťa a ďalších obcí, veľmi dobre pamätali a ich odkaz nebol nikdy zabudnutý. Musíme si pamätať, aké hrozné a desivé sú následky nenávistných ideológií. Musíme si pamätať, že ak sa mnoho ľudí zhodne na tom, že istá skupina je príčinou nášho utrpenia a frustrácie, vedie to k obyčajnej ľudskej tragédii,“ apelovala prezidentka.

Podľa slov premiéra Petra Pellegriniho je povinnosťou prísť do Kališťa uctiť si pamiatku hrdinov za akéhokoľvek počasia. „Vďaka vám Kališťom znela naša krásna hymna Slovenskej republiky, ktorú sme spolu zaspievali a to je jednoducho tradícia, ktorá v Kališti trvá už niekoľko rokov. Je to prejav, že sme hrdí Slováci a ľudia, ktorí nezabúdajú na svoju históriu,“ adresoval premiér slová účastníkom pietneho aktu, ktorých sa napriek zlému počasiu zišlo niekoľko stoviek. Zároveň sa poďakoval prezidentke za účasť na podujatí a pripomenul, že jej predchodcu v Kališti nevidel ani raz.

Kalište sa nachádza v Nízkych Tatrách v nadmorskej výške 924 metrov nad morom, izolované od okolitej civilizácie. Pôvodná dedina bola vybudovaná v 16. storočí ako uhliarska obec a počas druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania bola jedným z centier takzvanej Partizánskej republiky. V tom čase mala 209 obyvateľov.

Dňa 18. marca 1945 ju počas nacistických represálií vypálili nemecké jednotky a z pôvodných 42 domov ostalo len šesť. Dovedna 46 jej obyvateľov bolo zavraždených a ani po oslobodení Slovenska sa už život do Kališťa nevrátil.

Dnes je Kalište národnou kultúrnou pamiatkou s pamätníkom obetiam tragédie, zachovanou kaplnkou a dvoma zrekonštruovanými domami, v ktorých je umiestnená expozícia zobrazujúca históriu obce a Partizánskej republiky. Z ostatných domov je možné vidieť zrekonštruované základy.