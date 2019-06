TASR

Dnes o 12:32 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prognóza: Počet pripojení k sieti 5G sa vo svete prudko zvýši

Podľa aktuálnej prognózy siete 5G dosiahnu viac ako 20 % mobilných telefónnych pripojení a zabezpečia viac ako 35 % prenosu dát.

Štokholm 11. júna (TASR) - Dodávateľ techniky pre telekomunikačné firmy Ericsson predpokladá, že sa do konca tohto roku dosiahne na svete 10 miliónov pripojení k superrýchlej sieti 5G. Do piatich rokov by ich malo byť 1,9 miliardy. V utorok to uviedla švédska spoločnosť vo svojej najnovšej prognóze.

Počet pripojení v roku 2024 by mal byť o 400 miliónov vyšší, než firma odhadovala v prognóze z konca minulého roku. Podľa aktuálnej prognózy siete 5G dosiahnu viac ako 20 % mobilných telefónnych pripojení a zabezpečia viac ako 35 % prenosu dát.

Experti Ericssonu odhadujú, že do piatich rokov budú mať prístup k sieti 5G asi dve tretiny obyvateľov planéty. Najviac ju však budú využívať ľudia v Severnej Amerike a v Európe. V Severnej Amerike ju bude využívať 60 % a v Európe asi 40 % obyvateľov.

Ericsson je popri Nokii a čínskej spoločnosti Huawei tretím najväčším dodávateľom najmodernejšej techniky pre telekomunikačné spoločnosti na svete. Na Západe sa v súčasnosti pochybuje o využívaní čínskej firmy pri budovaní siete 5G z bezpečnostných dôvodov. Tieto úvahy prevládajú najmä v Spojených štátoch.