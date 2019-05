TASR

Dnes o 14:06 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní A. Hlina: Sme dôležití aj pre zmenu, ktorá na Slovensko musí prísť

Chcem sa poďakovať všetkým našim voličom, kandidátom, volebnému štábu, všetkým, ktorí k nášmu veľmi dobrému výsledku prispeli, uviedol predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina.

Na archívnej snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. — Foto: TASR/Miroslava Siváková

Bratislava 26. mája (TASR) - Predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina tvrdí, že kresťanskí demokrati sú pre Slovensko dôležití. "Sme dôležití aj pre zmenu, ktorá na Slovensko musí prísť," reagoval na neoficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu na sociálnej sieti.

"Chcem sa poďakovať všetkým našim voličom, kandidátom, volebnému štábu, všetkým, ktorí k nášmu veľmi dobrému výsledku prispeli. Sme dôležitou časťou kostry systému parlamentnej demokracie. Pár dní si oddýchneme a smerujeme do parlamentného zápasu," uviedol Hlina s dôvetkom, že zápasiť budú "húževnato" a "vytrvalo".

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov.

Podľa odhadov by koalícia PS - Spolu mohla mať 20,07 percenta. Druhý by mal skončiť Smer-SD so ziskom 15,69 percenta, tretia ĽSNS so ziskom 12,04 percenta. Nasleduje KDH s 9,67 percenta, SaS a jej odhadovaných 9,6 percenta. Do EP by sa ešte malo dostať OĽaNO s 5,24 percenta.