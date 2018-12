TASR

Envirorezort: V oblasti odpadov sa tento rok splní viac ako 1/2 cieľov

V tomto roku sa podľa rezortu podarí zvýšiť recykláciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, skla, plastov, elektroniky, papiera a lepenky.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 31. decembra (TASR) - Z cieľov v oblasti odpadového hospodárstva sa v roku 2018 pravdepodobne podarí splniť sedem z desiatich cieľov, ktoré sa tohto roka týkajú. Vyplýva to z Vyhodnotenia priebežného plnenia cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020, ktoré ministerstvo životného prostredia (MŽP) v decembri predložilo vláde.

V tomto roku sa podľa rezortu podarí zvýšiť recykláciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, skla, plastov, elektroniky, papiera a lepenky. Mali by sa tiež splniť limity opätovného použitia častí starých vozidiel aj ciele zberu, zhodnotenia a recyklácie použitých batérií a akumulátorov.

Slovensko, naopak, pravdepodobne nesplní cieľ dosiahnuť v roku 2018 40-percentnú mieru triedeného zberu. V roku 2017 Slováci vytriedili 29,26 percenta odpadov. Je to síce takmer trojnásobok hodnoty z roku 2009, no len polovica z cieľa na rok 2020. V roku 2018 sa tiež pravdepodobne nepodarí zvýšiť ani recykláciu kovov, odpadových pneumatík a odpadového oleja.

Hlavným cieľom pre roky 2016 až 2020 je obmedzenie skládkovania odpadov a celkové zníženie ich množstva. Od roku 2014 však podľa štatistík množstvo komunálneho odpadu rástlo. K najväčšiemu medziročnému nárastu došlo v roku 2017, kedy vzniklo o deväť percent viac komunálneho odpadu ako v predošlom roku. Zvyšuje sa aj množstvo nebezpečných odpadov. To podľa ministerstva môže súvisieť so zlepšením štatistík, ale aj so sanáciou environmentálnych záťaží, pri ktorých vzniká veľký objem nebezpečných odpadov.