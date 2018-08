Stovky pretekárov na maratóne Horal vo Svite neodradilo zlé počasie

TASR

Tento rok však kvôli zlým poveternostným podmienkam organizátori najdlhšiu 133 kilometrov dlhú trať skrátili o desať kilometrov a prvýkrát v histórii pretekov cyklisti vynechali vrchol Kráľovej hole.

Svit 14. augusta (TASR) - Počas druhého augustového víkendu hostilo mesto Svit už 19. ročník horského cyklomaratónu Horal. Pod Tatry tak okrem domácich nadšencov tohto športu zavítali návštevníci zo všetkých kútov Slovenska i zahraniční účastníci z Českej republiky, Poľska, ale i Maďarska, Ukrajiny, Rakúska, Talianska či Estónska a Ruska. „Preteky si nenechali ujsť ani najmenší cyklisti, ktorí si zmerali sily na menej náročnej trati v rámci pretekov Horal Junior,“ informovala Lenka Faixová z oddelenia komunikácie a marketingu na Mestskom úrade vo Svite.

Dodala, že stovky pretekárov neodradilo ani nepriaznivé počasie. Tento rok však z dôvodu zlých poveternostných podmienok organizátori najdlhšiu 133 kilometrov dlhú trať skrátili o desať kilometrov a prvýkrát v histórii pretekov tak museli cyklisti vynechať vrchol Kráľovej hole. „Trasy previedli 567 zo 670 prihlásených pretekárov a pretekárok tiež územím obcí Šuňava, Vikartovce, Liptovská Teplička, Šumiac a Telgárt,“ doplnila Faixová s tým, že víťazstvo z najdlhšej trasy si v mužskej kategórii odniesol Martin Kostelničák a spomedzi žien dominovala Zuzana Palúchová, obaja zo Slovenska.

Sobotné (11.8) preteky patrili najmä cyklistickému maratónu zaradenému do Škoda bike open tour a medzinárodných seriálov so zahraničnou účasťou. Súťaž už tradične ponúkala na výber päť trás, najdlhšie boli trate tzv. Krejzi - 133 kilometrov a Lejzi - 74 kilometrov. „Ďalšie trasy o niečo kratšie, ale rovnako zaujímavé niesli názov Senzi s dĺžkou 43 kilometrov a Ízi - 28 kilometrov. Piata trasa Dejzi dlhá 17 kilometrov bola určená pre rodinné tímy,“ dodala Faixová. Juniorské preteky si užilo 120 prihlásených detí vo veku od troch do 15 rokov, súťažili na odrážadlách, trojkolkách i bicykloch.

Areál pri Iskra Aréne vo Svite, ktorý bol dejiskom podujatia vrátane zázemia, štartov a cieľov jednotlivých trás, žil počas soboty aj zábavou a kultúrou. „Návštevníkom z radov športovcov aj publika ponúkol počas dňa divácky veľmi atraktívnu show Štefana Pčolu - majstra sveta v cyklotriale, sprievodné aktivity partnerov podujatia, napríklad cyklotrenažér, prezentácie produktov, detské súťaže, samozrejme príjemnú atmosféru a večer uzavrel program koncert slovenského speváka Lukáša Adamca,“ uzatvára Faixová.