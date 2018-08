TASR

Matúš Bero dal prvý gól za Vitesse: Ligový debut mi vyšiel, hodnotí

Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar zaznamenal okrem gólu aj prihrávku na presný zásah.

Matúš Bero, archívna snímka — Foto: TASR/Martin Baumann

Arnhem 13. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Bero strelil svoj prvý gól za holandský tím Vitesse Arnhem. V nedeľňajšom zápase 1. kola Eredivisie prekonal v 44. minúte presnou hlavičkou brankára FC Groningen Sergia Padta.

Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar zaznamenal okrem gólu aj prihrávku na presný zásah spoluhráča Tima Matavža, ktorý uzavrel v 71. minúte na 5:1 pre Vitesse. "Bol to takmer perfektný deň. Na štadióne bol aj môj otec a tiež moja priateľka. Chýbala tu len moja mama, ktorá musela byť v práci. Pri mojom góle ma presným centrom našiel Alexander Büttner. Ligový debut sa mi vydaril, dal som pekný gól a som spokojný," citoval Bera portál gelderlander.nl.

Vitesse čaká vo štvrtok odvetný zápas 3. predkola Európskej ligy UEFA na pôde švajčiarskeho FC Bazilej. V prvom dueli prehral holandský tím doma 0:1 po góle Rickyho van Wolfswinkela v 93. minúte. Bero vtedy do zápasu nezasiahol. "Verím, že svojím výkonom som si vypýtal miesto v základnej zostave v odvete proti Bazileju. Nie je to však isté, pretože som v tíme nový a potrebujem si na všetko zvyknúť," doplnil bývalý hráč Trenčína a tureckého Trabzonsporu, odkiaľ prišiel do Arnhemu na začiatku júla.