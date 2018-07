TASR

Dnes o 06:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní EL: Trenčín vyhral v úvode 2. predkola v Zabrze gólom Azanga

Odveta je na programe o týždeň 2. augusta o 17.30 h na Myjave.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Zabrze 26. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazli vo štvrtok v prvom zápase 2. predkola Európskej ligy na ihrisku poľského tímu Górnik Zabrze 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral v 39. minúte Philip Azango.

Górnik Zabrze - AS Trenčín 0:1 (0:1) Gól: 39. Azango. Rozhodcovia: Gestranius - Aravirta, Alakare (Fín.), ŽK: Wolniewicz, Smuga, Angulo – Yem, Šemrinec zostavy a striedania: Zabrze: Loska - Wolniewicz, Wisniewski, Suarez, Gryszkiewicz - Liszka (78. Biedrzycki), Matuszek, Žurkowski, Smuga (61. Urynowicz)- Angulo, Jimenez Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Julien (89. Skovajsa) - Čatakovič (83. Ubbink), El Mahdioui, Zubairu - Sleegers (73. Bukari), Mance, Azango

Domáci už v úvode pohrozili rýchlou akciou, Jimenez sa však ocitol v ofsajde. Potom sa hrala opatrná, ale vyrovnaná partia, v 14. minúte sa však mohli dostať do vedenia domáci. Po chybe Trenčanov sa na Šemrinca rútila až trojica hráčov Zabrze, ale sľubnú šancu zmarila nepresnosť vo finálnej fáze. S koncom polčasu mali hráči AS loptu častejšie na kopačkách a územnú prevahu dokázali aj využiť. V 39. minúte sa Čatakovič pohral s obranou Górnika, prihral loptu na voľného Azanga, ktorý ju nekompromisne poslal do siete - 0:1. Do kabín mohli ísť Trenčania aj s vyšším náskokom, ale Manceho strela len tesne minula bránku.

Začiatok druhého polčasu patril opäť Trenčanom, ale po chybe v 50. minúte mohli inkasovať. Smuga však na prekvapenie všetkých minul prázdnu bránku. O päť minút neskôr sa už tribúny radovali z gólu, ale opäť predčasne, domáci totiž strelili gól z ofsajdovej pozície. V tejto fáze zápasu sa Poliaci čoraz viac tlačili pred bránku Trenčína, ale chýbalo im viac pokoja vo finálnej fáze. Ich tlak však narastal, hráči AS museli byť neustále v pozore. Zverenci trénera Ricarda Moniza napokon tento tlak ustáli a do odvety si vezú sľubný náskok.