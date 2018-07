TASR

Futbalisti Podbrezovej na sústredenie do Poľska aj s 3 novými hráčmi

Podbrezovčania dotiahli príchody tria Marek Kristián Bartoš, Martin Baran a Michal Obročník.

ilustračná snímka. — Foto: TASR/Branislav Račko

Podbrezová 4. júla (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista FK Železiarne Podbrezová dotiahol príchody tria Marek Kristián Bartoš, Martin Baran a Michal Obročník. Všetci traja s mužstvom už odcestovali na herné sústredenie do poľského mesta Szamotuly, kde zverencov trénera Mareka Fabuľu čakajú prípravné zápasy s Lechom Poznaň, Lechiou Gdansk a CFR Kluž.

Bartoš je 21-ročný stredný obranca, ktorý naposledy pôsobil v FK Pohronie. Tridsaťročný Baran, ktorý prišiel z poľského druholigového tímu Odra Opole, je defenzívny stredopoliar a bývalý reprezentant Slovenska do 21 rokov. Hrával v Tatrane Prešov, odkiaľ prestúpil do tureckého tímu Kasimpasa Istanbul, v ktorom vinou zranení odohral len šesť stretnutí. Vrátil sa do Prešova a neskôr odišiel do Poľska, kde od februára 2012 postupne pôsobil v tímoch Polonia Bytom, Polonia Varšava, Jagiellonia Bialystok, Podbeskidzie Bielsko-Biala a Odra Opole. Na poľských trávnikoch odohral dovedna 130 zápasov a v nich strelil šesť gólov.

Dvadsaťsedemročný stredopoliar Obročník je bývalý hráč Zlatých Moraviec, z ktorých v roku 2013 prestúpil do Liberca. V minulej sezóne strávil prvú polovicu ročníka na hosťovaní v Sigme Olomouc. Informoval o tom oficiálny web Podbrezovej.