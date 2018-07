TASR

Dnes o 15:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mladí ľudia do 25 rokov sa môžu stať delegátom OSN

Výberové konanie je dvojkolové. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júla (TASR) - Mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov s dobrou orientáciou v medzinárodnom prostredí, záujmom o diplomaciu a dobrou znalosťou anglického jazyka môžu využiť príležitosť a stať sa mládežníckym delegátom OSN. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Poslaním projektu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou. "Veľmi ma teší, že sa naši mladí ľudia môžu angažovať v takomto projekte. Aj zo Správy o mládeži, ktorú sme nedávno prezentovali, vyplýva potreba viac sa angažovať v aktívnom občianstve. Táto príležitosť zastupovať svojich rovesníkov na pôde OSN a spolupráca s delegátmi z celého sveta môže mladým priniesť okrem cenných skúseností i väčšie odhodlanie zapájať sa do verejného života aj doma," uviedla v súvislosti s projektom Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018 ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Záujemcovia, ktorí by sa chceli stať mládežníckym delegátom OSN, musia zaslať najneskôr do 17. júla na emailovú adresu osn.delegat@akram.sk životopis v slovenskom jazyku, agendu a zdôvodnenie jej výberu na jednu až ti normostrany v slovenčine. Záujemcovia musia uviesť a zdôvodniť, akou čiastkovou témou by sa chceli zaoberať počas trvania mandátu v slovenskom verejnom priestore. Stručne v bodoch by mali navrhnúť, akú tému by chceli riešiť, akým spôsobom a v akom časovom harmonograme. Potrebné je tiež uviesť, s kým budú spolupracovať, čo je cieľom celej aktivity a aký by mal byť výstup na konci mandátu. Okrem toho je potrebné doručiť aj esej v anglickom jazyku v rozsahu tri až päť normostrán. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej adrese rezortu školstva.

