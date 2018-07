Kristína Jurzová

Na Slovensku máme unikátny „hudobný nástroj", ktorého existenciu nevie nik vysvetliť. Viete, kde sa nachádza?

Pripravte si pľúca a poriadny nádych. Toto je ten najneuveriteľnejší zvuk, aký ste si kedy vedeli predstaviť. Nie každý ho však dokáže vylúdiť.

Záhadná Trúbiaca skala pri obci Sucháň. — Foto: Facebook/Slovensko

SUCHÁŇ 5. júla (Dobré noviny) - Už ste niekedy počuli o tom, že by niekto trúbil na kameň? Nuž, na Slovensku je možné naozaj všetko. Máme tu totiž ten najneuveriteľnejší hudobný nástroj na svete.

Výtvor prírody alebo ľudskej ruky? Trúbiaci kameň už stáročia púta pozornosť pocestných v Krupinskej planine, pretože dva otvory v ňom dokážu vylúdiť taký silný a prenikavý tón, že sa rozlieha vo všetkých okolitých dolinách. Fúknuť treba do horného otvoru, pričom zvuk by mal vyjsť zo spodného. Nie každému sa to však aj podarí, a tak si treba pripraviť poriadne silné pľúca.

Ak si to chcete vyskúšať, vyraziť treba do obce Sucháň v okrese Veľký Krtíš. K mohutnej sopečnej skale vás prevedie náučný chodník, ktorý vznikol v rámci projektov Jantárovej cesty. Do 25 minút vás však k nemu dovedie aj zelená turistická značka.

Trúbiaci kameň má byť podľa dochovaného ľudového rozprávania súčasťou akejsi zvukovej signalizačnej siete. Keďže sa však žiadny ďalší takýto útvar nepodarilo nájsť, vznik tohto masívu zostáva nevysvetlený. A otázniky visia aj nad záhadnými číslicami (1794, resp. 1194) a mapkou terénu, ktoré sú v tomto andezitovom útvare vysekané.

1194 či 1794? Čísla na Trúbiacom kameni zostávajú zahalené rúškom tajomstva. Foto: Facebook/Túlavé Topánky VK

Čo však nevedia vysvetliť vedci, si po svojom vysvetľujú ľudové povesti. Podľa jednej z nich otvory do kameňa vytesali Turci, ktorí tu šarapatili v 16. a 17. storočí, a rozliehajúci sa zvuk im slúžil na orientáciu v členitom teréne, vďaka čomu sa zvolávali na stanovisko. Takýmto spôsobom sa mali vracať aj po rabovačke na neďalekom hrade Modrý kameň a jeho okolí. Odvtedy je tento masív známy aj ako Turecká píšťala a má byť nepriamym dôkazom prítomnosti Turkov v Honte.