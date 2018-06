Dobré noviny

Princ William si pre Kate pripravil krásne gesto lásky, ktorým ju dojal aj zo vzdialenosti tisícky kilometrov

Človek môže precestovať aj polovicu sveta, no ak niekoho naozaj miluje, má ho prosto v srdci. Dokazuje to aj gesto plné v britskej kráľovskej rodine.

— Foto: TASR/AP

Jeruzalem 26. júna (Dobré noviny) - Je to jeden z najsledovanejších párov planéty. A keď britský následník trónu William prišiel do Jordánska bez svojej manželky Kate, celý svet sa pýtal prečo. Na prekvapenie všetkých tam však svoju manželku zbadal. A jednoduchým gestom všetkým ukázal, ako veľmi ju miluje.

William (36) odštartoval v nedeľu v Jordánsku svoju päťdňovú cestu po Blízkom východe, počas ktorej navštívi aj Izrael a palestínske územia. Vojvoda z Cambridgea je vôbec prvým členom britskej kráľovskej rodiny na oficiálnej návšteve tohto nepokojného regiónu, ktorému Británia svojho času vládla.

Britský princ William si prezerá lokálne výrobky počas návštevy komunitného centra severne od jordánskej metropoly Ammán v pondelok 25. júna 2018. Foto: TASR/AP

Práve Jordánsko je však pre britského princa výnimočné. Nejaký čas tu totiž strávila aj jeho milovaná Kate, keďže tu pracoval jej otec pre British Airways. Štvorročné dievčatko však vtedy ani nechyrovalo, že sa raz stane manželkou britského následníka trónu. Toto miesto však pre ňu zostalo plné spomienok.

Britský princ William pije čaj v stane počas návštevy komunitného centra severne od jordánskej metropoly Ammán v pondelok 25. júna 2018. Foto: TASR/AP

A preto je rovnako dôležité aj pre princa Williama, čo nepriamo potvrdil aj Kensingtonský palác. Ten totiž verejnosti oznámil, že princ navštívil ruiny starovekého jordánskeho mesta Džaraš, kde bola pred viac ako 30 rokmi aj malá Kate, keď v tejto krajine aj s rodinou určitý čas žila.

A hoci princ pricestoval sám, na prekvapenie všetkých tam s ním Kate v pondelok bola. William tam totiž nechal vystaviť fotografiu z roku 1986, na ktorej vidno Kate s mladšou sestrou Pippou a ich otcom Michaelom. A to presne na tom istom mieste, kde snímka vznikla.

Britský princ William (vľavo) a jordánsky korunný princ Husajn sa pozerajú na fotografiu, na ktorej sú Williamova manželka Kate, jej otec Michael a mladšia sestra Pippa počas návštevy ruín starovekého jordánskeho mesta Džaraš v 80-tych rokoch 20. storočia v pondelok 25. júna 2018. Foto: TASR/AP

Ide o ďalšie gesto, ktorým ukázal, že mu na jeho žene stále záleží. William a Kate sú manželia už sedem rokov, no ich vzťah s menšími prestávkami trvá oveľa dlhšie. A hoci sa na verejnosti nezvyknú držať za ruky či prejavovať si iné nežnosti, ich pohľady a práve takéto gestá ukazujú, že ich vzťah vôbec neochladol. Ba čo viac, vybudovali si spolu rodinu a 9. júla 2018 pokrstia svojho tretieho potomka - princa Louisa, ktorý mal pred pár dňami iba dva mesiace. A práve on je dôvod, prečo sa Kate rozhodla zostať doma. Rodina je pre ňu totiž to najdôležitejšie.