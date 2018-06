Marián Balázs

Dnes o 10:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Učiteľ: Že končíme o pol druhej a máme dva mesiace prázdnin? To povie len ten, kto nikdy neučil

Politici podľa Juraja Hipša učiteľstvo zľahčujú, pritom je podobne náročné ako baníctvo.

BRATISLAVA 23. júna (Dobré noviny) – Kedysi vysoko vážená profesia, dnes takpovediac na chvoste spoločnosti. Povolanie učiteľa sa u nás v poslednej dobe skloňuje v súvislosti s financovaním školstva, zlou organizáciou a snahou zreformovať ho. Lenže je to oveľa viac. O tom, prečo by sme učiteľstvo nemali vnímať ako povolanie, ale najmä ako užitočné poslanie porozprával v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom riaditeľ mimovládnej organizácie Živica Juraj Hipš.

Mimovládna organizácia Živica prichádza s projektom Učiteľ Slovenska. Víťaz národného kola postúpi do celosvetového finále oceňovania učiteľov Global Teacher Prize, ktoré sa koná v Dubaji. Cieľom tohto projektu je zmeniť pohľad na učiteľstvo ako profesiu, ktorá si podľa Hipša naozaj zaslúži rešpekt a úctu.

Na dobrého učiteľa si spomenieme až po rokoch

„Máme veľa príbehov, keď si na učiteľa niekto spomenie naozaj až po rokoch a ten možno síce ani nevie, že toho človeka niekedy učil, ale on za to, čo mu dal, ho nominuje na túto cenu,“ vysvetlil pre Dobré noviny Juraj Hipš s tým, že nomináciu na Učiteľa Slovenska môžu do 30. júna zaslať nielen žiaci, ale aj rodičia, samotní učitelia či ich kolegovia.

„Nie je to len o tom, že budeme udeľovať prvú cenu alebo budeme mať top desať finalistov, ale de facto už teraz máme desiatky nominácií a tí učitelia zrazu vidia, že je tu časť ľudí, ktorá na nich myslí a váži si to, čo pre nich spravili,“ vysvetľuje Hipš zo Zaježovej, ktorý má tiež roky praxe s vyučovaním.

Organizácia následne bude nominovaných učiteľov kontaktovať a tí si potom môžu poslať prihlášku do národného kola. Splniť však treba dve medzinárodné kritériá: musí to byť učiteľ základnej alebo strednej školy a musí pracovať na plný alebo polovičný úväzok. Veľkú rolu však hrá jeho osobný príbeh. „Dôležité je to, čo učiteľ v škole dokázal a ako dokázal posunúť svojich študentov,“ dodáva Hipš s tým, že víťaza vyberie odborná porota, no udelená bude ešte aj cena verejnosti.

Našinci sú skromní

„My sme ale zistili jednu zásadnú vec, že na Slovensku máme veľmi skromných učiteľov, ktorí majú problém si podať prihlášku, lebo si povedia: ‚Ja tam nepatrím.‘ A preto chodím a apelujem po konferenciách, že ak chceme zmeniť povedomie o učiteľoch, tak podaním prihlášky nepomáhate sebe, ale pomáhate učiteľskému stavu,“ vysvetľuje Hipš dôvod, prečo má tento projekt zmysel.

„Celé to je vlastne o tom, aby sme o učiteľoch rozprávali, aby sme ukázali, čo všetko vedia robiť, lebo majú neuveriteľné príbehy, a mnohé sú naozaj silné, čo sa týka ich života aj ich žiakov,“ konštatuje Hipš s tým, že učiteľ, ktorý v Dubaji vyhrá, získa jeden milión dolárov. Dodáva však, že výhercovia cenu zatiaľ vždy venovali školstvu vo svojej krajine.

Politici situáciu zľahčujú

„Slovenské školstvo naozaj nie v dobrom stave, ale keď sa stretnete s ľuďmi napríklad zo Sierra Leone či z Filipín, tak si poviete, že slovenské školstvo má veľký potenciál a treba len rozbehnúť reformu,“ povedal pre Dobré noviny Hipš a dodal, že podmienky našich učiteľov s niektorými zahraničnými sú neporovnateľne lepšie.

Hipš dodáva, že povolanie učiteľov zľahčujú aj politici tým, že hovoria o tom, že učitelia majú dva mesiace prázdnin a končia o pol druhej: „Každý učiteľ, ktorý robí svoju profesiu dobre, vie, že je to taká ‚makačka‘, že si trúfnem povedať, že je to rovnako náročné povolanie ako byť baníkom, dokonca aj ťažšie. Keď teda niekedy počujem niekoho z vrcholových politikov hovoriť o tom, že to povolanie nie je také náročné, tak si poviem, že ten človek nemohol učiť, že nevie, čo je to pracovať s deťmi tak, aby sme im niečo odovzdali,“ uzavrel Hipš.

Viac sa dozviete z priloženého video rozhovoru.