One Day Jazz Festival oslávi jubilejný ročník na Bratislavskom hrade

Americká jazzová a gospelová speváčka Lizz Wright vystúpi ako hlavná hviezda prvého dňa tohtoročného One Day Jazz Festivalu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 11. júna (TASR) – Hudobný One Day Jazz Festival oslávi už o dva dni jubilejný desiaty ročník. Ten začína v stredu 13. júna, počas šiestich júnových dní sa predstaví v štyroch mestách a v júli sa vráti ešte na jeden deň do Bratislavy. Otvorenie jubilejného ročníka 13. júna bude elegantné, nádvorie Bratislavského hradu privíta speváčku Lizz Wright, českého speváka Dana Bártu aj Slovenskú filharmóniu pod vedením Oskara Rózsu.

Uznávaná speváčka vo svojich vystúpeniach fúzuje jazz, gospel a blues s prvkami folk music, vystupuje na jazzových festivaloch po celom svete. Do Európy tentokrát zavíta exkluzívne iba kvôli slovenskému festivalu medzi dvojicou svojich koncertov v USA, v americkej Columbii a v Colorade. Lizz Wright má od roku 2003 na konte šesť sólových štúdiových albumov, posledný s názvom Grace vydala v roku 2017. Už s debutovým albumom Salt sa jej podarilo zaujať a dosiahla druhú priečku v prestížnom hudobnom rebríčku Billboard Top Contemporary Jazz chart (2004). O rok neskôr vydala druhý sólový album Dreaming Wide Awake, s ktorým ovládla prvú priečku Top Contemporary Jazz chart v rokoch 2005 i 2006. Vďaka svojim dlhoročným gospelovým vystúpeniam je dnes držiteľkou ocenenia National Choral Award.

V prvý deň One Day Jazz Festivalu na Bratislavskom hrade sa návštevníci môžu tešiť aj na vystúpenie jednej z najuznávanejších osobností českej hudobnej scény, speváka Dana Bártu. Jedenásťnásobný držiteľ Ceny Anděl v kategóriách Spevák roka a Spevák štvrťstoročia sa dostal do širokého povedomia ako člen zoskupení Alice, Sexy Dancers a J.A.R. Úspešný jazzový projekt Illustratosphere založil v roku 2000 a aktuálne s ním pripravuje piaty album. Piesne z tohto albumu v súčasnosti predstavuje na koncertoch v novom zložení s Martinom Valihorom za bicími. Inak to nebude ani na One Day Jazz Festivale. Illustratosphere tak vystúpi v zložení Dan Bárta (spev), Filip Jelínek (klávesy, trombón, perkusie), Robert Balzar (kontrabas, basa), Martin Valihora (bicie) a Miroslav Chyška (gitara).

Návštevníci One Day Jazz Festivalu, ktorí zavítajú 16. júna do Amfiteátra v Banskej Štiavnici alebo 17. júna do bratislavského Divadla Aréna, si užijú koncert Lionela Louekeho a jeho kapely. V Banskej Štiavnici sa navyše predstaví aj cimbalista Ľubomír Gašpar so svojím autorským projektom Cimbal Project. Fenomenálny bubeník Chris Dave sa na festivale predstaví 23. júna na Donovaloch, 24. júna v Bratislave a 25. júna v Žiline.

Po sérii júnových koncertov sa One Day Jazz Festival vráti 13. júla do Bratislavy, aby na nádvorí Eurovea uviedol špeciálny koncert 100 rokov CZ/SK JAZZ. Bude to koncert českých a slovenských jazzových osobností venovaný 100. výročiu vzniku Československa a pamiatke Jozefa Šošoku.

„Džez už má dnes naozaj veľmi veľkú váhu vo svete, je to hudobný umelecký smer na najvyššej úrovni interpretačného umenia, má ešte ďalší bonus, čo je v klasike veľmi ťažké, a to je improvizácia. Džezmeni sú veľmi fundovaní hráči, ja džez nazývam neformálnou klasikou. Ideme do priestoru, kde nemusíme noblesu až tak vnímať. Počuť džezového interpreta v symfonickom rúchu je úžasne krásny zážitok a treba v tom pokračovať. Veľmi sa teším, že Slovenská filharmónia k tomu pričuchla minulý rok, zapáčilo sa jej to a chce v tom ísť s nami,“ povedal pre TASR hlavný organizátor Martin Valihora.