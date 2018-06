Kristína Jurzová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Otec piatich adoptovaných detí svojím spevom načisto dostal Simona Cowella. Jeho príbeh dojme každého, kto ho spozná

Niektorým ľuďom osud naloží viac než ostatným. Jeho to však nezlomilo, pretože má naozaj veľké srdce a zo všetkej bolesti sa dokázal "vyspievať".

Michael Ketterer (vpravo) sa teším po tom, ako porotca Simon Cowell stlačil zlatý bzučiak v speváckej súťaži. — Foto: reprofoto/YouTube

WASHINGTON 10. júna (Dobré noviny) - Z niektorých pesničiek mávame zimomriavky. Lenže pri tejto prestanete dokonca aj dýchať. A to nielen kvôli krásnemu, naozaj precítenému spevu, ale predovšetkým kvôli silnému príbehu, ktorý bol predurčený na to, aby bol odmenený zlatým bzučiakom v súťaži America's Got Talent 2018.

Spevácke súťaže odhalili divákom už množstvo ľudských osudov. A najnovšie chytil ľudí za srdcia život Michaela Ketterera, ktorý si hneď prvými slovami podmanil publikum, ale aj porotu na čele s nekompromisným "katom" Simonom Cowellom.

Na pódium prišiel značne nervózny. Nie je to totiž žiadna mediálna hviezda, ale "zdravotná sestra" a pastor v jednom. Ba čo viac, je to predovšetkým milujúci manžel a otec šiestich detí, pričom päť z nich si adoptoval. Dosť silná šálka kávy už na úvod.

A práve jeho rodina bola dôvodom, prečo sa rozhodol ukázať svetu. Svoj život, lásku, ale aj bolesť. Keď bola jeho žena Ivey tehotná, nečakane ochorela a lekári sa obávali o ňu aj bábätko v brušku. Strach prežíval aj Michael, ktorý sa modlil za ich prežitie. Našťastie, jeho modlitby boli vyslyšané a narodila sa im krásna zdravá dcérka. Lekári však rodičom povedali, že už nebudú môcť mať ďalšie deti.

Celý sedem rokov žili ako trojčlenná rodina, až sa im jedného dňa dievčatko priznalo, že malo sen, v ktorom malo troch bratov. Rodičia to brali ako znamenie a o tri roky si naozaj adoptovali troch chlapcov. A do rodiny by mali čoskoro oficiálne pribudnúť ďalší dvaja, pričom jeden z nich má mozgovú obrnu.

Príbeh taký silný, že by zlomil asi aj koňa. Nie však Michaela, ktorý sa z tohto všetkého vyspieval v piesni "To Love Somebody" (Niekoho milovať). Diváci ani nedýchali, no vzápätí rozburácali celú sálu, keď Simon Cowell nečakane odmenil tohto odvážneho muža so "špeciálnym" hlasom zlatým bzučiakom, čím mu zabezpečil priamo cestu do finále. Treba však uznať, že je to v Michaelovom prípade viac než zaslúžene.