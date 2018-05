Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Mladí Slováci vyrábajú z odpadu štýlový nábytok. Ich značka zožala okamžitý úspech

To, čo niektorí ľudia považujú za haraburdie, vidia oni inak. Zachraňujú staré kusy nábytky a dávajú mu štýlový nový život, ktorý osvieži každú domácnosť.

Maja Demjanovičová a Matej Mičák zo Žiliny založili značku nábytku PURE JUNK. — Foto: archív Maja Demjanovičová, Facebook/Pure Junk

ŽILINA 31. mája (Dobré noviny) – Obaja milujú prírodu a cestovanie. Nemohli však prehliadnuť globálne problémy, ktoré sú viditeľné už aj u nás na Slovensku. Rozhodli sa preto recyklovať. Nie však tak ako väčšina bežných ľudí. Odpad, ktorý by skončil pravdepodobne na skládke, zachraňujú a dávajú mu novú šancu. Maja Demjanovičová a Matej Mičák zo Žiliny založili značku PURE JUNK. Ani zďaleka to však nie je čisté haraburdie, ako by napovedal názov, pretože táto dvojica mladých Slovákov vďaka svojej húževnatosti a kreativite vyrába jedinečný štýlový nábytok, ktorý môžete mať doma aj vy.

Foto: Facebook/PURE JUNK

Ste mladí ľudia a mohli by ste robiť naozaj kadečo. Vy ste sa však začali venovať výrobe nábytku z odpadu. Čo vás k tomu motivovalo a kedy ste s tým začali? A kedy sa záľuba premenila na biznis?

Matej vyštudoval v Žiline stavebnú priemyslovku a na starosti má výrobu a ja som zas vyštudovala Fakultu riadenia a informatiky a riešim dizajn a vedenie firmy. Obaja máme však rovnakú záľubu v dreve a dizajne, takže sa nám naša práca pekne prelína. A aj napriek tomu, že som to pomenovala prácou, napĺňa nás to aj ako hobby. Aj keď obaja máme popri tom aj iné záľuby. Maťo sa venuje starým autám a ich renovácií, miluje hory a cestovanie. Ja podobne milujem prírodu, fotenie a cestovanie. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli recyklovať a poukázať na globálne problémy, ktoré sú viditeľné aj u nás na Slovensku.

Galéria

Galéria

Myslím si však, že obaja sme typy ľudí, ktorých vôbec nebaví robiť všedné veci bez hlbšieho zmyslu. To bol určite dôvod, prečo som sa v roku 2014 na Startup Weekende v Žiline rozhodla odprezentovať myšlienku PURE JUNK. V tom čase som ešte bola študentkou bakalárskeho štúdia a tak sa mi vďaka úspechu (2. miesto) podarilo popri škole začať budovať značku PURE JUNK.

Maja je milovníčka prírody. Foto: archív Maja Demjanovičová

Názov značky je však veľmi kontroverzný, pretože by sme to mohli preložiť ako čistý odpad či haraburdie. Prečo ste ho zvolili?

Snažíme sa poukázať na problém s odpadom a vysoko konzumným spôsobom života. Má to v ľuďoch jemne vyvolať pohoršenie, možno pozastavenie sa nad tým, koľko odpadu tvoríme bez toho, aby sme sa zamýšľali nad jeho ďalšou cestou. PURE JUNK je však zakotvený vo svojich hodnotách, ktorými sú recyklácia, dizajn a funkčnosť. A každá z nich má pre nás rovnakú hodnotu.

Foto: Facebook/PURE JUNK

Kedy sa zrodil váš záujem o ekológiu a aký dopad to malo na vaše každodenné fungovanie?

Klamala by som, keby som povedala, že som bola zarytý ekológ ešte pred založením PURE JUNK. Práve tento projekt vo mne naštartoval chuť hľadať viac informácií a dostávala som sa k ľuďom, ktorí mali prehľad a otvorili mi cestu k novým riešeniam. Môj životný štýl sa zmenil s rastom firmy. Prichádzala som na nové skutočnosti a s tým som menila aj svoje návyky z domu. Začala som recyklovať ja sama, rovnako tak moje okolie, známi, kamaráti a podobne. Úplne inak pristupujem k nakupovaniu. Dbám o to, aby som kupovala lokálne výrobky, ideálne nebalené v plastoch. Rovnako tak sa snažím vyhýbať plastovým fľašiam a podobne. Ľudia si to často neuvedomujú, ale ich nákupné správanie ovplyvňuje celý trh a jeho ponuku. Prezieraví by sme mali byť aj pri nákupe oblečenia, kde skutočne presýtený trh ponúka nekvalitné a v niektorých prípadoch až zdraviu škodlivé kusy oblečenia za nereálne nízku cenu. Mali by sme sa vždy zamyslieť nad tým, kto a kde a v akých podmienkach tento kus oblečenia vyrobil.

Takto šikovne dokážu zužitkovať staré nepotrebné palety. Foto: archív Maja Demjanovičová, Facebook/PURE JUNK

S akými materiálmi pracujete, ako sa k nemu dostanete a koľko vám táto jeho "renesancia" trvá?

Prioritne pracujeme s drevom, je to pre nás najjednoduchšie spracovateľný odpad. Ide o starý nábytok, staré krovy a neštandardné palety. Tento odpad nám už samostatne ponúkajú firmy alebo majitelia, ktorým je ľúto takýto použiteľný kus dreva vyhodiť. Rovnako tak sa nám ozývajú firmy, ktoré tento odpad tvoria.

Náročnosť na výrobu z odpadu je dvakrát vyššia ako pri bežnej výrobe. Nakoľko my musíme najskôr celý materiál rozobrať, vyčistiť, spracovať a pripraviť a až potom z neho môžeme začať samotnú výrobu. Snažíme sa však dodržiavať bežné stolárske termíny, to znamená tri až štyri týždne od schválenia návrhu.

PURE JUNK nábytku dáva druhú šancu. Foto: Facebook/PURE JUNK

Ako to vyzerá u vás doma? Nájdu sa vaše kúsky už aj tam?

U mňa doma sú len kúsky, ktoré som ponachádzala cestou z práce. (úsmev) Buď pri smetiakoch, alebo ide o produkty vyhodené na jar pri upratovaní pivníc. Samozrejme, nájdu sa u mňa aj prototypové produkty z našej dielne. Keď niečo vyrábame, potrebujeme si to otestovať a aj takto som prišla ku krásnej masívnej komode či kaviarenskému stolíku.

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu?

Inšpirácie najčastejšie prichádza z priestoru, ktorý zariaďujeme, prípadne od klienta. Aký je to typ človeka, čo sa mu páči a aké má preferencie. Už keď vidíme samotný priestor, máme hneď v hlave koncepty, čo by sa do toho priestoru hodilo. Pracujeme prevažne zákazkovo, nemáme žiadne stále portfólio produktov. Naši zákazníci sú prevažne firmy, pre ktoré riešime komplet interiéry. Ide hlavne o gastro prevádzky, kde máme v portfóliu už viaceré kaviarne ako napr. Aurelica coffee v Liptovskom Mikuláši, Miho cafe v Žiline, Habesh coffee v Žiline, Verticcio v Žiline a Bratislave a iné. Náš typický zákazník má štýl, je ochotný priplatiť si za kvalitu a jedinečný dizajn.

a Foto: archív Maja Demjanovičová

Dnes sa venuje renovácii nábytku kdekto. Čím je PURE JUNK špecifický, iný ako ostatní?

Povedala by som, že práve tým štýlom a značkou. Od začiatku sa snažíme, aby naše produkty boli prémiové a iné. Snažíme sa z toho vintage, pinterest štýlu ísť do vlastného minimalistického dizajnu. Každý náš produkt je custom navrhnutý a ručne vyrobený unikát.

Pre záujemcov organizujete aj workshopy. Ako to prebieha?

Tento ročník bol náš prvý. Výrobcovia si vopred povedali, aké produkty počas 8-hodinového workshopu chcú vyrobiť. My sme zabezpečili materiál, farby a všetko potrebné náradie a spoločne sme sa v kreatívnom centre Stanica Záriečie pustili do recyklácie 300 kg odpadu. Bol to zážitok rovnako pre nás, ako aj pre zúčastnených. Skutočne krásny deň plný inšpirácie a tvrdej práce.

Na workshop PURE JUNK v Žiline prišlo množstvo záujemcov. Foto: Facebook/PURE JUNK

Vlani ste sa dočkali dokonca aj ocenenia. O čo presne išlo?

Minulý rok sa nám podarilo získať viac ocenení. Hneď začiatkom roku sme získali ocenenie DUCTUS CHALLENGE ako podporovaný komunitný projekt. Druhé ocenenie bola cena IMPACT HUB ako celkový víťaz inkubačného programu. Ku koncu roka sme ešte získali nomináciu od nadácie VÚB ako komunitný projekt a podporili našu myšlienku komunitného workshopu, ktorého prvé kolo sa už stihlo odohrať 19. mája tohto roku.

Foto: archív Maja Demjanovičová

Aké máte plány do budúcnosti a čo je vaším snom, respektíve cieľom?

Naším cieľom je neustále komunikovať, že je na výber, ľudia majú vždy alternatívu. Či už to vnímame z pohľadu, že chce niekto niečo pekné, ale má pocit, že na to nemá financie, vždy si to vie vyrobiť svojpomocne. Ale rovnako to platí aj opačne. Netreba hneď brať najjednoduchšie riešenie a nemyslieť na ich dopady. To je presne tá alternatíva, ktorú ponúkame my. Samozrejme, že jednoduchšie je ísť a kúpiť si nový produkt, ale kto myslí na kvalitu, na prácu na Slovensku, na tvorbu, ktorá je tu skutočne na veľmi dobrej úrovni, vie oceniť firmy, ako sme my. Plány sú určite spojené s naším rastom. Ďalšie dielne, ako je tá naša, automatizácie niektorých častí výroby a spracovania, a teda posun celých kapacitných obmedzení ďalej.

Ľuďom sa náš projekt veľmi páči, pretože sme mladí ľudia, ktorí sa zaoberajú výrobou. Sú to dva faktory, ktoré sú málo vídané a preto ľudí prekvapujú, zjavne milo. (úsmev)