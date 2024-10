Pri kauze s heroínom sa dotkol dna. Saša Jány vie, že Slovenkám v kráse konkuruje jediná krajina

Pôvodne chcel byť doktorom, no osud ho zavial medzi najkrajšie ženy na svete. „Akurát moja mama ešte istý čas banovala, že zo mňa nie je lekár,“ smeje sa Saša Jány, ktorý už 30 rokov vyberá Slovenky a Češky, ktoré potom vidíme na obálkach časopisov. Náš najznámejší modelingový guru otvorene hovorí, že nevýhodou slovenských modeliek je skromnosť a malé sebavedomie. On sám svoju priebojnosť a ambicióznosť získal po ťažkých skúsenostiach a ako priznal, za úspech musel pri kauze s heroínom nakoniec zaplatiť vysokú daň.

Detstvo v Afrike

Najsilnejším momentom v jeho živote bolo to, že vyrastal v Alžírsku. „Moja mama bola veľký motivátor toho výjazdu do zahraničia, môj otec bol skôr konzervatívny s tým, že najlepšie je doma. Pre našu celú rodinu to bolo nakoniec veľmi posúvajúce vpred,“ spomínal v rozhovore pre Plus 7 Dní na detstvo, ktoré zažil ďaleko od socialistického režimu. Saša začal študoval na francúzskom lýceu, napriek tomu, že to bolo zakázané a popri tom si diaľkovo robil základnú školu na Slovensku, kde každý šesť mesiacov skladal skúšky. V Alžírsku sa do pol roka naučil hovoriť po francúzsky a život v cudzine ho zásadne ovplyvnil.

„V rozhľade aj emocionálne. V čase, keď tu vládol tvrdý socializmus, ja som chodil do školy, kde vedľa mňa sedel chlapec z Konga, boli tam Japonci, Francúzi i Maďari. Vďaka Afrike som bol na svoj vek trošku „zrýchlený“,“ prezradil Saša, ktorému pobyt v zahraničí posilnil ambície a už ako 10-ročný si zaumienil, že raz bude plastickým chirurgom.

Chlapec z Bratislavy v hoteli Plaza

Na medicínu ho ale neprijali, a tak nakoniec stavil na pragmatizmus s v Bratislave vyštudoval ekonómiu. „Keď sme sa vrátili z Alžírska, začal som si robiť aj nemčinu, štátnice z francúzštiny a to ma namotivovalo, hoci som nevedel, aké mám možnosti. Už ako 17-ročný som ale pracoval, sprevádzal zájazdy,“ spomínal na časy, keď po páde železnej opony začal sprevádzať turistov v Paríži a ako tlmočník sa dostal aj do agentúry Elite Model Look, ktorý stála za zrodom tých najväčších supermodeliek ako napríklad Cindy Crawford.

Saša Jány ani nevedel ako a v jeden sa ako mladý chlapec Bratislave objavil v newyorskom hoteli Plaza a vhupol medzi Naomi Campbell, Lindu Evangelistu, Donalda Trumpa či Davida Copperfielda. „Mal som pocit, že sa mi to celé sníva,“ prezradil pre Feminity. V ten deň práve oslavoval, mal čerstvých 20 rokov a celý svet pred sebou.