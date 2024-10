Fajčím, pijem a žena sedí vedľa mňa. Manželstvo Joža Ráža a jeho Barbory vydržalo, lebo má kvalitný základ

Oslavuje sedemdesiatku, no Jožo Ráž rozhodne nezaháľa. Frontman legendárnej kapely Elán svoj dôchodok trávi aj aktívne prácou, nezabúda však na relax s človekom, ktorého má najradšej. Ako vyzerajú jeho dni a čo ešte zvykne robievať, to prezradil v rozhovore pre český denník Blesk.

Láska zo základky

Jožo Ráž je povestný tým, že si nedáva servítku pred ústa. Svoje názory prezentuje priamo a je mu jedno, čo si kto o ňom myslí. Po jeho boku však stojí už celé roky žena, ktorej táto spevákova črta imponuje. Jožo a Barbora sa spoznali veľmi skoro, už na základnej škole. Budúci frontman Elánu „hneď vedel“, že to bude láska ako hrom.

Barbora bola nenápadným dievčaťom. Ako spomínal v knihe Návrat z nebe, páčila sa mu jej zvláštna vnútorná krása, žiadne dlhé namaľované nechty, ale inteligencia a prirodzenosť. „Chodili sme spolu v deviatej triede, dva roky na strednej, ale potom sme sa rozišli. Až na vysokej škole to začalo byť vážne a ako 25-roční sme sa nakoniec vzali. Tancovala vtedy v Lúčnici, kde bol jej otecko choreografom,“ spomínal Jožo Ráž.

Miliónová baba

„Ona je najpoctivejší človek, akého poznám na svete. Niekedy mi je to až trápne, ale je to miliónová baba,“ hovoril kedysi v markizáckej relácii Chart Show. Bola to práve jeho manželka, ktorá na pol roka opustila svoju prácu, svoje záujmy, všetko, len aby dňom aj nocou sedela pri Jožovi po jeho hrozivej nehode.