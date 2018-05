Dominika Dobrocká

Pozrite si prvé zábery z pripravovaného filmu o generálovi Štefánikovi

V roku 2019 budú odpremiérované dve filmové snímky o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Stane sa tak na 100. výročie od jeho úmrtia.

Milan Rastislav Štefánik — Foto: Wikimedia CC

BRATISLAVA 3. mája - Posledná klapka animovanej dokudrámy o Štefánikovi pod názvom „Cesta do nemožna“ už padla. Informoval o tom Denník N. Na výrobe filmu sa podieľali - slovenská spoločnosť Media Film, česká Kabos Film & Media, Tobogang, slovenský Audiovizuálny fond, český Státní fond kinematografie a Creative Europe - Media. Do celkového rozpočtu prispela finančným vkladom 144-tisíc eur aj RTVS, ktorá s tvorcami podpísala koprodukčnú zmluvu.

Režisérom 80 minútové filmu sa stal Noro Držiak, námet a scenár mal na starosti Michal Baláž, kameramanom a producentom Cesty do nemožna bol Michael Kaboš. Podľa samotných tvorcov bol Štefánik akýmsi spojením dvoch celosvetovo známych hrdinov Jamesa Bonda a Indiana Jonesa. Animovaná dokudráma by mala zaznamenávať životné cesty a osudy generála Dr. Milana Rastislava Štefánika v rokoch 1904-1918 z pohľadu slovenského filmára Svetozára Hložníka. Kamera by okrem iného mala prezradiť viac o úsekoch, ktoré sú v našej histórii málo zmapované. Veľkolepá premiéra by sa mala uskutočniť v roku 2019, kedy si pripomenieme 100. výročie od Štefánikovho úmrtia.

Rok Štefánika

V budúcom roku sa okrem dokudrámy „Cesta do nemožna“ predstaví aj ďalšia výpravná snímka s názvom „Generál“ z dielne režisérky Mariany Čengel Solčanskej, ktorá má za sebou divácky úspešné filmy, ako sú Únos či Legenda o lietajúcom Cypriánovi. Film Generál by mal odhaliť najdôležitejšie momenty Štefánikovho života. Od jeho aktivít v zahraničí pri konštituovaní Československej republiky, cez vojenské pôsobenie až po konfrontáciu s Benešom. Bonusom by malo byť odhalenie Štefánikových kladných ale aj záporných vlastností. Oba filmové snímky sú podporované Audiovizuálnym fondom a RTVS.