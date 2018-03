Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Najmladšia klobučníčka na svete? Katka vdýchla život zabudnutému remeslu a vyrába klobúky, po ktorých zatúžite aj vy

Klobúky sa pre Katarínu stali obrovskou vášňou. Svojim zákazníkom s láskou tvorí tie najkrajšie kúsky.

Klobúky sú pre Katarínu vášňou — Foto: Matúš Koprda photography

BRATISLAVA 24. marca - Talentovaná Katarína Žgančíková už našla svoju cestu. Sú ňou práve klobúčiky. Spod jej rúk ich vyšlo už niekoľko a každý je výnimočný. Jej práca sa pre ňu zároveň stala vášňou, do ktorej šikovná žienka vkladá svoje srdce a samu seba. Aj vďaka Katke sa na ulice čoraz častejšie vracajú jedinečné doplnky, ktoré už nejaký ten čas zažívajú svoj veľkolepý návrat. Vyštudovaná kostýmová výtvarníčka pre Dobré noviny prezradila, že klobúky neslúžia iba ako doplnok, ale plnia aj svoju funkciu, tak ako to bolo v minulosti. Tento dokonalý kúsok si však majiteľ musí vedieť užiť, čo potvrdila aj samotná Katarína. „Na klobúk treba byť trošku pôžitkár. S klobúkom si človek čas užíva.“

Pri svojej tvorbe Katka využíva nástroje zo začiatku 20. storočia, ale napríklad aj moderný 3D sken. „Získala som pôvodné formy, ktoré pochádzajú z klobučníckej dielne rodiny Roderovcov, tvoriacich v Trnave a okolí zo začiatku 20-teho storočia. Začala som im znovu vdychovať život a nechala som, aby ma inšpirovali“, píše na svojej webovej stránke Katka, ktorá vdýchla život zabudnutému remeslu. V rozhovore pre Dobré noviny porozprávala nielen o tom, ako sa k výrobe klobúkov dostala, ale aj o tom, kto si klobúky kupuje najčastejšie, či z čoho má pri práci najväčšiu radosť.

Katka, ako by ste sa na úvod našim čitateľom predstavili?

Je ťažké sa nejak definovať. Vyštudovala som scénografiu a kostýmovú tvorbu na VŠMU, ktorej sa stále aktívne venujem. Mojou veľkou vášňou a životnou náplňou sa však stala tvorba dizajnu aj samotná ručná výroba klobúkov. Moje kolekcie vznikajú pod značkou ALATE.

Foto: Matúš Koprda photography

Prezradili ste, že vašou srdcovkou a vášňou sa stali klobúky. Ako ste sa dostali k týmto pokrievkam hlavy? Je potrebné špeciálne štúdium alebo vás k tomu priviedol niekto blízky?

Ku klobúkom som sa dostala úplne sama. Ako som už písala som vyštudovaná kostýmová výtvarníčka, preto som mala k odevu ako aj jeho doplnkom vždy tvorivý vzťah. Toto povolanie mi umožňovalo dostávať sa s klobúkmi do pravidelného kontaktu na javiskách aj v šatniach. Postupom času sa mi okrem scénografie a charakterov postáv zachcelo venovať čomusi celkom vlastnému, venovať sa dizajnovej tvorbe. Vtedy som si uvedomila, že klobúky sú pre mňa tá správna voľba. Mala som ich doma už slušnú zbierku a vždy ma tento doplnok istým spôsobom provokoval.

Ja som síce toto remeslo neštudovala, ale podarilo sa mi nájsť jednu pani modistku, ktorá mi dala základné lekcie. Potom to už šlo samo. Musíte byť veľmi zručný, trpezlivý a zapálený pre vec. Tak ako asi pri všetkom, čo myslíte naozaj vážne. Čo je najviac dôležité, musíte mať víziu, nápad aby ste sa odlíšili. I keď ľudí v tomto remesle je dnes naozaj málo.

Foto: Matúš Koprda photography

V minulosti klobúky slúžili najmä ako funkčný doplnok. Nemyslíte, že v dnešnej dobe sa považujú už len za módny doplnok?

Je to čiastočne pravda. Dnešok je veľmi rýchly a preto ľudia, ktorí len idú počas týždňa z práce domov a z domu do práce väčšinou klobúky nenosia radi. Takýmto ľuďom prirodzene zavadzajú. Na klobúk treba byť trošku pôžitkár. S klobúkom si človek čas užíva. Ale existuje aj množstvo výnimiek, najmä pánov, ktorí nosia svoje klobúky do úplneho zničenia, kým nie sú totálne vyšúchané, zašpinené a pokrivené. A sú to kúsky na ktorých je vidieť, že plnili aj onu praktickú funkciu slnečníka, dáždnika alebo helmy. Takže zhrňme to tak, že je to predsa len individuálne.

So stálymi zákazníkmi istotne prichádzajú aj noví. Zaregistrovali ste nárast záujemcov o klobúky v posledných rokoch?

Záujem o klobúky sa zvyšuje najmä u mladých ľudí. Ale nie o všetky typy. Súvisí to už aj so spomínaným rýchlym životom. Trendom sú univerzálne tvary, ktoré sa hodia takmer ku všetkému oblečeniu a typu tváre. Tiež unisex klobúky fungujú veľmi dobre. Ale nie je pravda, že by sa klobúkchtivý nosiči navzájom nechceli odlišovať, stačí im však len jemný detail, ktorý je iba pre nich.

Foto: Matúš Koprda photography

Vaše klobúčiky sú unikátne. Ako dlho trvá výroba a akým procesom musí každý klobúk prejsť? Čo všetko potrebujete pri svojej práci?

Vždy hovorím, že sa to veľmi ťažko odhaduje. Tvorba klobúku je mokrý proces. Vykonáva sa pod parou a vysokou teplotou, čiže prvým faktorom je, že klobúk musí uschnúť, až potom je jeho tvar ustálený. Niekedy sa musí ešte v procese aj vytvrdiť, čo zas potrebuje schnutie. Nasledujú orezy, kefovanie, šmirgľovanie, uhládzanie, šitie. Do niektorých modelov vkladám drôt. Sú klobúčiky, ktoré vyrobím za 2 hodinky, ale sú také, čo tvorím aj 3dni.

Vyrábate klobúčiky iba na mieru alebo máte pripravené už hotové kúsky pre nedočkavcov, ktorí k vám prídu?

Alate je dizajn značka, čiže mám pripravené vyrobené kúsky zo svojich kolekcií. To je najlepšie, keď si niekto vyberie môj dizajn, kolekciu, ktorá prezentuje štýl Alate a zároveň chce tento dizajn na mieru. Vtedy mám najviac radosť. Sú ale aj zákazníci, ktorí vedia, že mám rada výzvy a preto za mnou chodia s rôznymi požiadavkami.

Foto: Matúš Koprda photography

Sú klobúky využívané iba v zime alebo sa dá materiál prispôsobiť aj na horúce dni? A vôbec, aký materiál používate vy pri výrobe?

Klobúkový materiál ako je zajačí chlp alebo vlna sú určené na obdobie jeseň zima, ale aj na jar sú stále dobre použiteľné. Leto je pochopiteľne iná pesnička. Alate klobúky obsahujú aj trstené, sisalové, jutové, panamové, sinamayové varianty. Tieto letné materiály majú tiež svoje pracovné postupy, ktoré sú podobné tým tradičným, ale nie celkom. Stále sa učím a vylepšujem, lebo je to menej prebádaná oblasť materiálov, ale baví ma aj toto.

Prejavujú záujem o klobúčiky viac ženy, muži alebo mamičky pre svoje deti?

Ženy si kúpia klobúkov viac, muži väčšinou jeden, dva ale nedá sa povedať, kto je lepší zákazník. Mám aj obľúbenú detskú kolekciu, ktorá je hravá a farebná. Častokrát deti presviedčajú rodičov, že klobúk chcú a budú ho nosiť. To je nová generácia a to je super.

Foto: Matúš Koprda photography

Aké máte plány do budúcna? Rozmýšľali ste nad rozšírením ponuky o nejaké iné výrobky alebo chcete zostať verná klobúčikom?

Ja chcem ostať verná klobúkom. Zatiaľ som absolútne nevyčerpala ich potenciál. Stále mám v hlave a v šuplíku niekoľko nápadov na nové kolekcie. Takže stále platí, že neprestali provokovať moju fantáziu. Plány sa pohybujú skôr okolo vylepšenia marketingu. Treba novú stránku aj s cudzojazyčným obsahom, e-shop a kontakty za hranice Slovenska. Taký je zatiaľ môj ALATE plán.