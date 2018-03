Dominika Dobrocká

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tajomstvo výchovy detí Kate a Williama: Na jednoduché pravidlo, ktoré odporúčajú aj psychológovia, nedajú dopustiť!

Výchova detí je krásna, no náročná. Inšpirujte sa kráľovským párom, ktorý aplikuje overený trik.

— Foto: Instagram/cambridgeroyalbaby3

LONDÝN 22. marca - Rodičia to so svojimi ratolesťami nemajú ľahké. Láska a oddanosť je neodmysliteľná, no výchova dá zabrať každému jednému. Dieťaťu sa snažíme vštepovať to, čo my uznávame a považujeme za najlepšie. Matky a otcovia robia všetko, čo je v ich silách, no niekedy aj oni narazia na problém. Deti sú jednoducho osobnosti a my dospelí sa s tým musíme vyrovnať a popasovať. Pred rodičovskú úlohu bol postavený aj kráľovský pár. Kate a William svoje dve ratolesti vychovávajú metódou, ktorú odobrujú aj psychológovia.

Výchova kráľovských detí

George a Charlotte sú síce kráľovské deti, no stále sú to deti. Hrajú sa a ako všetky ostatné deti aj ony občas vystrájajú. Kate a William našli spôsob, ako ich správne usmerniť. Nie sú to však príkazy, ale trpezlivosť a komunikácia. Tá je jednoducho najdôležitejšia. Všimnite si fotografie kráľovskej rodinky, kde väčšinou Kate alebo William čupia pri svojich deťoch a vysvetľujú. Dôvod? Deti ich vďaka tomuto gestu počúvajú a následne poslúchnu.

Detskí psychológovia sa zhodujú, že ak na deti rodičia rozprávajú v úrovni ich očí, drobci oveľa viac dokážu vnímať. Dospelí totiž v tom momente dávajú deťom najavo, že sú si seberovní. Okrem toho vo svojich ratolestiach podporujete rast sebavedomia a individualitu. Tak ako, vyskúšate tento spôsob? U Kate a Williama to funguje.