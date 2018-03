Michalovčania môžu vybaviť viacero služieb na jednom mieste

TASR

V Michalovciach vychádzajú občanom v ústrety.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

Michalovce 13. marca (TASR) - Mestský úrad v Michalovciach rozšíril služby poskytované klientom o Integrované obslužné miesto občana (IOMO), ktoré uľahčí vybavovanie úradných záležitostí rýchlejšie a jednoduchšie. Informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková.

Nachádza sa na matričnom úrade. "IOMO ponúka prístup k elektronickým službám na jednom asistovanom mieste, čo občanom uľahčí vybavovanie úradných záležitostí, ušetrí im to čas a peniaze," vysvetlila. V súčasnosti ponúka výpis z registra trestov, tiež z listu vlastníctva, ale aj z obchodného registra.

V prvom prípade je výstup podľa hovorkyne k dispozícii približne do desiatich minút od zadania žiadosti, najneskôr však do dvoch hodín. "Ak bola žiadosť podaná po 13.00 h, je vybavená v nasledujúci deň," poznamenala. V druhom prípade je dostupný do 24 až 48 hodín a v treťom približne do desiatich minút od zadania žiadosti. "Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely," zdôraznila.

Podrobnejšie informácie o poskytnutí uvedených služieb sa občania podľa Palečkovej dozvedia priamo na IOMO.