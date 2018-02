TASR

Včera o 15:53 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní S tehotnou ženou sa odtrhol výťah. Potom sa stalo niečo neuveriteľné

Mladá žena mala obrovské šťastie.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Budapešť 14. februára (TASR) - Mladá žena v 37. týždni tehotenstva prežila bez akýchkoľvek zranení pád výťahu z desiateho poschodia v budapeštianskom obytnom dome. Informoval o tom v stredu spravodajský server Borsolnine.hu, podľa ktorého kabínu zastavila núdzová brzda.

Pre komerčnú televíziu TV2 žena uviedla, že do výťahu nastúpila na desiatom poschodí, kde býva. "Zrazu zhaslo svetlo a kabína začala padať voľným pádom. Držala som si brucho a myslela som iba na to, aby to nebolelo. Kabína padala voľným pádom a zastavila takmer dole vďaka núdzovej brzde," dodala žena.

Server pripomína, že poruchy výťahu sú v tomto obytnom bloku časté, takmer každý deň musia na ňom niečo opravovať a nastavovať. Predstaviteľ Združenia maďarských výťahárov povedal, že by chceli dosiahnuť, aby namiesto opravy starých výťahov boli všetky vymenené.