TASR

Dnes o 15:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pustý hrad zaradili do zoznamu kultúrnych pamiatok s prioritou obnovy

Hrad sa teraz radí medzi také pamiatky ako Červený Kameň, Betliar alebo Lietava, ktorým toto zaradenie do zoznamu umožňuje žiadať financie z dôležitých fondov.

Pustý hrad nad Zvolenom. — Foto: TASR/Jozef Poliak

Zvolen 12. februára (TASR) - Pustý hrad nad Zvolenom bol zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, ktoré si prioritne vyžadujú ochranu a obnovu vzhľadom na ich stav. Zoznam vznikol v spolupráci Pamiatkového úradu SR, Ministerstva kultúry SR a samosprávnymi krajmi v roku 2012 a začiatkom tohto roka bola zverejnená jeho druhá aktualizácia.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Eva Ježovičová, hrad sa teraz radí medzi také pamiatky ako Červený Kameň, Betliar alebo Lietava, ktorým toto zaradenie do zoznamu umožňuje žiadať financie z dôležitých fondov.

Okrem Pustého hradu zoznam obsahuje v regióne napríklad aj opevnenie Banskej Bystrice, kostolíky v Čeríne alebo v Ponikách, pamiatky v Banskej Štiavnici či Kremnici. "Minulý rok zo zoznamu vypadli Haličský či Vígľašský zámok, ktoré už prešli rozsiahlou rekonštrukciou," pripomenula.

"Pustý hrad patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie objekty hradnej architektúry na Slovensku. Nachádza sa tu najväčšia cisterna na vodu v rámci hradov na Slovensku, veža na Dolnom hrade patrí medzi najväčšie rezidenčné stavby v regióne," priblížil archeológ Ján Beljak.

"Sústavný výskum na Pustom hrade prebieha od roku 1992. Mesto ho podporuje od samého začiatku," hovorí primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. "Hrad si vyžaduje nepretržité stavebno-konzervačné práce, aby bol bezpečný a atraktívny pre návštevníkov," potvrdil archeológ.

Mesto Zvolen každoročne úspešne žiada financie na obnovu hradu z rôznych grantov, zaradenie do zoznamu mu umožní žiadať o vyššie čiastky. "Udelený status nám umožní zapájať sa do grantových schém, do ktorých sme doteraz nemali prístup, napríklad podprogram Ministerstva kultúry SR, nórskych fondov," vysvetlil Beljak. "Na hrade tak budeme môcť v budúcnosti realizovať aj práce, ktoré sú vysoko špecializované, a teda aj finančne náročnejšie," dodal.

Mesto má v súčasnosti pripravené projekty, ktoré vychádzajú z komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu schválenej Krajským pamiatkovým úradom. Niektoré projektové dokumentácie bude potrebné ešte dopracovať. "V najbližšom období by sme chceli realizovať projekt sanácie, reštaurovania a prezentácie palácového traktu Horného Pustého hradu, ktorý počíta aj s prestrešením paláca. Vznikol by tak jedinečný priestor pre výstavy a rôzne prednášky, ktorý na Pustom hrade chýba," uzatvoril Beljak.