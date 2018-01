Dobré noviny

PRÁCA SNOV: V Írsku hľadajú profesionálnych maznáčikov pre mačky

Milovníci mačiek majú šancu spojiť príjemné s užitočným.

DUBLIN 25. januára - Snažíte sa zmeniť svoju kariéru, no doposiaľ ste nenarazili na svoju vysnívanú prácu? Treba sa poriadne nad nápadom zamyslieť. Veď mnohí ľudia dnes zarábajú rôznym spôsobom. Dá sa všetko, len treba chcieť a samozrejme treba mať aspoň trošku šťastia. Ak napríklad obľubujete mačky, môže sa z vás stať profesionálny maznáčik. Veterinárny lekár v írskom meste Dublin sa vo svojej ordinácii zameriava iba na mačky. Klinika jasne hlási, že neprijíma žiadne psy. „Sme zamestnávateľom v oblasti rovnakých príležitosti, avšak diskriminujeme psy, ktoré navštevujú našu veterinárnu kliniku ako pacienti,“ píše sa na stránke kliniky.

Pracovné podmienky

Pokiaľ ide o podmienky, ktoré by mal mačací maznáčik spĺňať, nie je to nič nemožné. Pomáhať môže ten, kto miluje mačky viac ako ľudí. Prirodzená povaha tiež zohráva veľkú a dôležitú úlohu. V ponuke na túto prácu sa tiež uvádza, že ideálny je kandidát, ktorý má jemné ruky schopné maznať a hladiť mačku dlhú dobu. „Je potrebné jemne rozprávať a byť schopný mačkám šepkať a upokojovať ich nervy pri návšteve kliniky,“ píše sa ďalej. Schopnosť rozoznať rôzne typy pradenia je tiež veľkou výhodou. Avšak nie je to až také jednoduché. Pre výkon tejto práce totiž musíte získať kvalifikáciu, ktorú akceptuje írska veterinárna rada. Tak čo, dali by ste sa nahovoriť na takúto prácu?