TASR

Včera o 11:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Umelá inteligencia by mohla priniesť automobilkám 215 miliárd USD

Umelá inteligencia sa stane aj faktorom v hospodárskej súťaži, ktorý môže odlíšiť jednotlivých výrobcov. To platí nielen pre autonómne vozidlá, ale aj pre vývoj moderných riešení založených na UI.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Viedeň 6. januára (TASR) - Umelá inteligencia (UI) by mohla podporiť zisky aj tržby automobiliek. Podľa najnovšej štúdie konzultačnej spoločnosti McKinsey by samoučiace sa stroje mohli do roka 2025 priniesť automobilovému priemyslu dodatočne 215 miliárd USD (178,2 miliardy eur). Zisky pred zdanením a úrokmi (EBIT) by sa mohli zvýšiť maximálne o 9 %.

"Automobilky zvyšujú svoju produktivitu v priemere zhruba o 2 % ročne," povedal Andreas Tschiesner, riaditeľ európskeho poradenstva pre automobilový sektor McKinsey. Samotná umelá inteligencia by mohla priniesť dodatočný nárast produktivity o 1,3 % ročne.

Z toho by mohli profitovať zákazníci, keďže umelá inteligencia by sa mohla uplatniť najmä vo výrobe. Automobilky by tak mohli časť úspor nákladov preniesť aj na svojich klientov. Podľa McKinsey by UI mohla vo výrobe ušetriť náklady vo výške až 61 miliárd USD, napríklad, v oblasti kontroly kvality. Ďalší potenciál ponúka zaobstarávanie a nákup (51 miliárd USD) a vnútropodniková logistika (22 miliárd USD), najmä vďaka autonómnemu rozvozu dielov na výrobné linky. UI by mohla priniesť 31 miliárd USD do marketingu a predaja, napríklad, vďaka automatizovanému určovaniu cien.

Umelá inteligencia sa stane aj faktorom v hospodárskej súťaži, ktorý môže odlíšiť jednotlivých výrobcov. To platí nielen pre autonómne vozidlá, ale aj pre vývoj moderných riešení založených na UI. Takmer 70 % klientov je už v súčasnosti pripravených využívať autonómne alebo čiastočne automatizované vozidlá. "Predovšetkým prémioví výrobcovia a ich nároční klienti by mali stáť v čele rozvoja aplikácií založených na UI, medzi ktoré patrí, napríklad, hlasové ovládanie vozidla alebo hľadanie parkovacieho miesta," povedal spoluautor štúdie Dominik Wee.