Británia sa stala najväčším zdrojom čistej migrácie do Írska

Jedným z piatich veľkých odvetví, v ktorých dochádza k najväčšej migrácii odborníkov z Británie do Írska, je sektor finančných služieb.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Dublin 2. januára (TASR) - Británia bola najväčším čistým zdrojom odborníkov, ktorí sa presťahovali do Írska za 12 mesiacov do konca októbra 2017. To je zmena oproti doterajšiemu trendu, keď sa pracovná sila presúvala opačným smerom.

Analýza údajov z firemnej sociálnej siete LinkedIn ukazuje, že kvalifikovaní odborníci zo Spojeného kráľovstva predstavovali 21 % čistej migrácie do Írska v sledovanom období. Predtým však bola práve Británia najväčším lákadlom pre talentovaných ľudí z Írska.

Sharon McCooeyová, riaditeľka medzinárodných operácií v spoločnosti LinkedIn, v tejto súvislosti povedala, že za uplynulých 18 mesiacov došlo k silnej čistej migrácii do Írska za prácou.

"Po prvý raz vedie v tomto rebríčku presunov Veľká Británia," uviedla McCooeyová, podľa ktorej je to aj dôsledok pokračujúceho oživenia hospodárstva v Írsku a obáv z brexitu.

Jedným z piatich veľkých odvetví, v ktorých dochádza k najväčšej migrácii odborníkov z Británie do Írska, je sektor finančných služieb. Firmy v tomto odvetí v dôsledku brexitu presúvajú niektoré operácie z Londýna do eurozóny, vrátane Dublinu. Ďalšie významné zastúpenie na raste čistej migrácie do Írska ma sektor informačných technológií. Aj rozmach v stavebníctve priniesol presun odborníkov z vyšších kategórií, ako sú architekti a inžinieri, ktorí opustili Írsko počas krízy a teraz sa vracajú späť.

McCooeyová tiež uviedla, že došlo k "úplnej zmene" aj v rebríčku krajín, ktoré, naopak, lákajú odborníkov z Írska. A kým v minulosti ľudia emigrovali z Írska pre krízu a s tým spojenú nezamestnanosť, teraz je ich dôvodom lepšia kariéra, čo je naozaj povzbudzujúce znamenie pre obyvateľov krajiny. Dodala, že talentovaných Írov aktuálne najviac láka práca na odborných pozíciách vo Švajčiarsku a v Nemecku, a to najmä vo farmácii, ropnom priemysle, strojárstve, technológiách a tiež v leteckom priemysle.