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Zoznam zakázaných krstných mien: Rodičia sa kvôli nim aj súdili, no úrady im povedali rázne nie
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Zoznam zakázaných krstných mien: Rodičia sa kvôli nim aj súdili, no úrady im povedali rázne nie

Niektoré dôvody vás prekvapia.

Seňorita Vivien, Snehulienka, Dior Deluxe, Princes Jenifer či Bellissima. Aj takéto netradičné mená sa v minulosti objavili medzi novorodencami v nitrianskej nemocnici a zdá sa, že fantázia rodičov pri výbere mena nemá hranice. V niektorých krajinách by však s podobnými nápadmi narazili. Vo svete totiž existujú zakázané mená, ktoré úrady jednoducho odmietnu zapísať – a niekedy sa rodičia pre ne dokonca súdia.

Foto: Magnific.com, @pvproductions / AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Austrália bez Satana

Jednou z krajín s najprísnejšími pravidlami je Austrália. Tamojšie zákony zakazujú používať ako meno oficiálne tituly, vojenské hodnosti či náboženské označenia.

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„Prvým veľkým zákazom pri pomenovaní dieťaťa je používanie oficiálnych titulov alebo hodností z kráľovskej, politickej, náboženskej, vojenskej či súdnej oblasti,“ uviedol magazín Time Out Australia. Preto tam rodičia neuspejú s menami ako King, Queen, Prince, Princess, Doctor, Judge, Prime Minister alebo Commander.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Freepik, @rawpixel.com

Austrálske úrady odmietajú aj mená, ktoré by mohli byť urážlivé, propagovali násilie či drogy alebo by mohli verejnosť zavádzať. Na zozname zamietnutých sa tak objavili aj Facebook, Ikea, Adolf Hitler, Marijuana, Satan, Osama Bin Laden či Nutella. Zakázané sú dokonca aj mená dlhšie ako 50 znakov alebo také, ktoré obsahujú čísla či symboly.

Nemecko a súd kvôli Luciferovi

Pred deviatimi rokmi vyvolal pozornosť prípad z Nemecka, kde rodičia chceli svojho syna pomenovať Lucifer. Úrady to odmietli a rodičia sa pokúsili meno Lucifer presadiť aj súdnou cestou, napokon však museli zvoliť meno Lucian.

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„Hoci meno Lucifer pochádza z latinčiny a znamená nositeľ svetla, v kresťanstve ide aj o jedno z pomenovaní diabla,“ vysvetlil magazín Parents a dodal, že nemecké úrady môžu odmietnuť meno, ak sa domnievajú, že by mohlo dieťaťu v budúcnosti uškodiť. Preto v minulosti zamietli aj mená Satan, Judas, Adolf Hitler, Osama Bin Laden, Whiskey, Gucci či McDonald.

Foto: Magnific.com, @freepic.diller

Francúzsko bez Nutelly a Jahody

Podobnú filozofiu uplatňuje aj Francúzsko. V roku 2015 sa rodičia rozhodli pomenovať dcéru Nutella podľa známej čokoládovo-orieškovej nátierky. Sudca však usúdil, že takéto meno by mohlo dieťa v budúcnosti zosmiešniť.

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„Rozhodujúcim dôvodom bolo, že meno by mohlo dieťa v budúcnosti vystaviť poníženiu,“ pripomína BBC Bitesize. Keďže rodičia na pojednávanie neprišli, sudca rozhodol, že dievčatko dostane meno Ella. Vo Francúzsku v minulosti neprešli ani mená Prince William, Manhattan, Mini Cooper či Strawberry (Jahoda).

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