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Patrí medzi najobľúbenejšie suroviny do smoothie. Toto ovocie pritom môže výrazne znížiť väčšinu prínosov
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Patrí medzi najobľúbenejšie suroviny do smoothie. Toto ovocie pritom môže výrazne znížiť väčšinu prínosov

— Foto: Freepik.com, freepik, pvproductions

Nový výskum naznačuje, že bežná ingrediencia uberá na množstve prospešných látok.

Väčšina ľudí si myslí, že banán do smoothie rozhodne patrí a často ho pri príprave tohto nápoja aj používajú. Toto ovocie je sladké, má krémové zloženie a dodá draslík. Teraz sa však ukázalo, že pravda je niekde inde.

Ako totiž informuje portál Aktuálně.cz, podľa nového výskumu práve táto bežná potravina môže znížiť množstvo prospešných látok, ktoré organizmus z lesného ovocia naozaj využije. Vedci upozorňujú, že o tom, aké zdravotné účinky má jedlo, nerozhoduje len, čo konzumujeme, ale tiež to, ako potraviny kombinujeme.

Foto: Freepik.com, fabrikasimf

Neočakávaná stránka

Banán je pre väčšinu ľudí neodmysliteľnou súčasťou smoothie, podľa vedcov z Kalifornskej univerzity však môže mať táto kombinácia aj neočakávanú stránku. Ich výskum totiž napovedá, že toto obľúbené ovocie môže pomerne dosť obmedziť množstvo flavanolov - antioxidantov, ktoré ľudské telo z ovocia vstrebe a ktoré sú pre organizmus dôležité.

Foto: Freepik.com, rawpixel.com

V štúdii, ktorú v minulosti publikovali v časopise Food & Function, podávali skupine ôsmich ľudí buď smoothie, ktoré obsahovalo flavanoly z lesného ovocia, alebo tabletku obsahujúcu flavanoly. Krvné testy potom ukázali, že u dobrovoľníkov sa zvýšila hladina metabolitov týchto antioxidantov.

Kombinácia aj príprava

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