Patrí medzi najobľúbenejšie suroviny do smoothie. Toto ovocie pritom môže výrazne znížiť väčšinu prínosov
Nový výskum naznačuje, že bežná ingrediencia uberá na množstve prospešných látok.
Väčšina ľudí si myslí, že banán do smoothie rozhodne patrí a často ho pri príprave tohto nápoja aj používajú. Toto ovocie je sladké, má krémové zloženie a dodá draslík. Teraz sa však ukázalo, že pravda je niekde inde.
Ako totiž informuje portál Aktuálně.cz, podľa nového výskumu práve táto bežná potravina môže znížiť množstvo prospešných látok, ktoré organizmus z lesného ovocia naozaj využije. Vedci upozorňujú, že o tom, aké zdravotné účinky má jedlo, nerozhoduje len, čo konzumujeme, ale tiež to, ako potraviny kombinujeme.
Neočakávaná stránka
Banán je pre väčšinu ľudí neodmysliteľnou súčasťou smoothie, podľa vedcov z Kalifornskej univerzity však môže mať táto kombinácia aj neočakávanú stránku. Ich výskum totiž napovedá, že toto obľúbené ovocie môže pomerne dosť obmedziť množstvo flavanolov - antioxidantov, ktoré ľudské telo z ovocia vstrebe a ktoré sú pre organizmus dôležité.
V štúdii, ktorú v minulosti publikovali v časopise Food & Function, podávali skupine ôsmich ľudí buď smoothie, ktoré obsahovalo flavanoly z lesného ovocia, alebo tabletku obsahujúcu flavanoly. Krvné testy potom ukázali, že u dobrovoľníkov sa zvýšila hladina metabolitov týchto antioxidantov.