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Dvaja z jeho dílerov predávali aj slovenským politikom. Matúš Kvietik vie, ako rozpoznáte závislého
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Dvaja z jeho dílerov predávali aj slovenským politikom. Matúš Kvietik vie, ako rozpoznáte závislého

Herec Matúš Kvietik / Sála parlamentu
Herec Matúš Kvietik / Sála parlamentu — Foto: Instagram - @matuskvietik (Stana Topolska); Wikimedia commons (Vincent Eisfeld)

Na svoju prvú skúsenosť s kokaínom si spomína dodnes.

„Je zle. Už to nemám vo vlastných rukách.“ Herec Matúš Kvietik dnes bez prikrášľovania priznáva moment, keď pochopil, že prehráva boj so závislosťou. Drogy sa stali súčasťou jeho života aj počas nakrúcania seriálu Dunaj, k vašim službám a cesta späť bola podľa jeho slov oveľa ťažšia, než si vedel predstaviť. V otvorenom rozhovore pre Aktuality.sk prehovoril nielen o detstve, ktoré označil za kostrbaté, či o „feťáckom kalkule“, ale aj o tom, že dvaja z jeho dílerov podľa jeho slov predávali drogy aj politikom. Dnes však hovorí, že najväčším víťazstvom nie je úspech pred kamerami, ale každý ďalší triezvy deň.

Instagram Post
Príspevok používateľa Matúš Kvietik (@matuskvietik)
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Lacné čučo

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vyrastal v privilegovaných podmienkach. Sám však hovorí, že realita v rodine Kvietikovcov bola iná. „Verím, že veľa detstiev je podobných. Nebolo úplne ideálne. Neviem, či chcem zachádzať do podrobností,“ priznal pre Aktuality.sk. Ako tínedžer hľadal únik v punkovej subkultúre – fascinovali ho hudobníci, ktorí sami zápasili s vlastnými démonmi, a proti svetu okolo seba bojoval po svojom.

Štefan Kvietik s manželkou Evou / V roku 1976.
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„Rebeloval som voči statusu quo, ktorý vznikol v rodine. Dodnes neviem, čo to o mne hovorí, že aj v 35 rokoch počúvam tú istú hudbu. Presedlal som na punk rock, pil som lacné čučo ešte pri starom Propeleri pri Sade Janka Kráľa. Potom sme cez Sad Janka Kráľa chodievali domov, kde nás permanentne čakali tridsaťpäťroční chlapíci, vtedy regulárni neonacisti, ktorí nás bili. Toto bol strašne dlho môj svet. To bolo moje rebelantstvo. Idealizoval som si Sex Pistols, Kurta Cobaina a všetky tie zničené duše. To bolo to, čo sa mi páčilo,“ spomínal. Dnes už Matúš Kvietik vie, že závislosť neprichádza zo dňa na deň.

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Príspevok používateľa Matúš Kvietik (@matuskvietik)
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Kokaín na klavíri

„Je to veľmi pomalý a postupný proces. Človek si ani neuvedomí, ako, kedy a za akých okolností sa to stalo. Zrazu sa ocitnete v bode, keď si poviete: Je zle. Už to nemám vo vlastných rukách. A pravda je taká, že ste to vo svojich rukách nemali už dávno,“ povedal pre Aktuality.sk herec, ktorý bol závislý od drog aj počas nakrúcania seriálu Dunaj, k vašim službám. Na svoju prvú skúsenosť s kokaínom si spomína dodnes.

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