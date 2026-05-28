Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také
Určovali jej život a prvýkrát si vybrala seba.
„Keby ste mi povedali pred dvomi rokmi, že ma niečo také čaká, neverila by som,“ priznala Dominika Cibulková. Rozchod po rokoch manželstva, dvoch deťoch a spoločnom živote, ktorý zvonku pôsobil dokonale, nebol jednoduchý ani pre bývalú tenistku, ani pre jej manžela Michala Navaru. Cibulková dnes otvorene hovorí, že v ťažkých momentoch ju nikto nezachráni.
Pekný obraz rodiny
„Na takúto ťažkú cestu by som sa nevydala. Prečo ísť ťažšou cestou? Ale teraz som na seba hrdá. Nikdy by som si nepomyslela, že to zvládnem. Že budem v takejto situácii a budem mať silu v sebe čeliť takýmto ťažkým veciam,“ priznala v úprimnej spovedi pre zenskyweb.sk. Ako dodala, celý život mala pocit, že všetko ide podľa plánu a že to tak zostane navždy. „Všetko mi išlo v živote perfektne a myslela som si, že to tak bude stále. Ale nebolo. A musela som sa tomu postaviť,“ uviedla.
Dominika priznala, že o svojom živote mala vždy jasnú predstavu. „Možno to súviselo so športom, kde musíte mať všetko presne naplánované,“ spomínala pre Slovenku. S Michalom podľa jej slov prešli prirodzenými etapami vzťahu – od zoznamovania, cestovania a svadby až po rodičovstvo a každodenné starosti. Postupom času však prišli rozdielne pohľady na život.
„Ja som milovala pekný obraz našej rodiny, ktorý tam aj na sto percent bol. Tam nebolo nič falošné alebo len naoko. Ale v istom momente sa nám s Michalom názory začali rozchádzať. Už sme neboli tí istí 25-roční ľudia,“ vysvetľovala. Podľa jej slov prišlo obdobie, keď sa začali odcudzovať a sami nerozumeli tomu, čo sa deje.
Určovali jej život
Rozhodovanie o budúcnosti preto nebolo jednoduché. „Myslíte si, že pre mňa bolo jednoduché rozhodnúť sa, ako ísť ďalej? Ako žiť úprimne voči sebe?“ pýtala sa otvorene. Zároveň priznala, že mohla svoje pocity potlačiť kvôli deťom, no necítila by to ako správne riešenie. „Nie je správne kráčať silou mocou po ceste toho druhého len preto, že si iní myslia, že je správna,“ povedala.
V náročnom období sa podľa vlastných slov musela naučiť robiť rozhodnutia sama za seba. „Všetko sa to vo mne bilo. Na jednej strane viete, že musíte ísť po tej svojej ceste sama, na strane druhej sa samej seba pýtate, čo sa to vlastne deje?“ priznala. Dnes však hovorí, že možno práve vďaka tejto skúsenosti dospela. „Vždy mi niekto určoval život. Prispôsobovala som sa turnajom, krajinám, ľuďom. Teraz som sa rozhodla sama za seba,“ uviedla Dominika Cibulková a jedným dychom dodala, že rozvodové konanie nie je vôbec jednoduché. Jej slová potvrdil aj jej otec.