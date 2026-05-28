Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Brankár Samuel Hlavaj s partnerkou.

Američanky sú teľatá a také nechce. Samo Hlavaj našiel šťastie pri Martinčanke, ktorá ho dáva do pucu

Rytmus o výchove syna: V osemnástich by sa mal vedieť postarať a mal by vedieť, ako funguje život

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

Tomáš Tatar s dcérkou.

Bol na testoch a musel si priznať pravdu. Tomáš Tatar vysvetlil, prečo chýba na majstrovstvách sveta

Hádanka.

Po rozvode sa o ňu staral otčim a ona musela podpisovať zvláštne papiere. Z dievčiny je známa herečka

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Dominika Cibulková a Michal Navara.
Dominika Cibulková a Michal Navara. — Foto: Reprofoto YouTube - JD4show; Instagram - @domicibulkova

Určovali jej život a prvýkrát si vybrala seba.

„Keby ste mi povedali pred dvomi rokmi, že ma niečo také čaká, neverila by som,“ priznala Dominika Cibulková. Rozchod po rokoch manželstva, dvoch deťoch a spoločnom živote, ktorý zvonku pôsobil dokonale, nebol jednoduchý ani pre bývalú tenistku, ani pre jej manžela Michala Navaru. Cibulková dnes otvorene hovorí, že v ťažkých momentoch ju nikto nezachráni.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150190631743962&set=a.288004729350850&type=3&ref=embed_post

Pekný obraz rodiny

„Na takúto ťažkú cestu by som sa nevydala. Prečo ísť ťažšou cestou? Ale teraz som na seba hrdá. Nikdy by som si nepomyslela, že to zvládnem. Že budem v takejto situácii a budem mať silu v sebe čeliť takýmto ťažkým veciam,“ priznala v úprimnej spovedi pre zenskyweb.sk. Ako dodala, celý život mala pocit, že všetko ide podľa plánu a že to tak zostane navždy. „Všetko mi išlo v živote perfektne a myslela som si, že to tak bude stále. Ale nebolo. A musela som sa tomu postaviť,“ uviedla.

Michal Navara a Dominika Cibulková.
Prečítajte si tiež: Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Dominika priznala, že o svojom živote mala vždy jasnú predstavu. „Možno to súviselo so športom, kde musíte mať všetko presne naplánované,“ spomínala pre Slovenku. S Michalom podľa jej slov prešli prirodzenými etapami vzťahu – od zoznamovania, cestovania a svadby až po rodičovstvo a každodenné starosti. Postupom času však prišli rozdielne pohľady na život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

„Ja som milovala pekný obraz našej rodiny, ktorý tam aj na sto percent bol. Tam nebolo nič falošné alebo len naoko. Ale v istom momente sa nám s Michalom názory začali rozchádzať. Už sme neboli tí istí 25-roční ľudia,“ vysvetľovala. Podľa jej slov prišlo obdobie, keď sa začali odcudzovať a sami nerozumeli tomu, čo sa deje.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642943503856969&set=a.288004716017518&type=3&ref=embed_post

Určovali jej život

Rozhodovanie o budúcnosti preto nebolo jednoduché. „Myslíte si, že pre mňa bolo jednoduché rozhodnúť sa, ako ísť ďalej? Ako žiť úprimne voči sebe?“ pýtala sa otvorene. Zároveň priznala, že mohla svoje pocity potlačiť kvôli deťom, no necítila by to ako správne riešenie. „Nie je správne kráčať silou mocou po ceste toho druhého len preto, že si iní myslia, že je správna,“ povedala.

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.
Prečítajte si tiež: Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

V náročnom období sa podľa vlastných slov musela naučiť robiť rozhodnutia sama za seba. „Všetko sa to vo mne bilo. Na jednej strane viete, že musíte ísť po tej svojej ceste sama, na strane druhej sa samej seba pýtate, čo sa to vlastne deje?“ priznala. Dnes však hovorí, že možno práve vďaka tejto skúsenosti dospela. „Vždy mi niekto určoval život. Prispôsobovala som sa turnajom, krajinám, ľuďom. Teraz som sa rozhodla sama za seba,“ uviedla Dominika Cibulková a jedným dychom dodala, že rozvodové konanie nie je vôbec jednoduché. Jej slová potvrdil aj jej otec.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

TRIK môjho deda, ako sa raz a navždy zbaviť myší a potkanov v pivnici aj na dvore: NIČ sa na to nechytá!

Slováci vytvorili repelent proti kliešťom, ktorý ocenili aj vo svete: Ochráni vás lepšie ako chémia, vyrobiť ho vie každý!

NEMÁTE samočistiacu funkciu rúry? Tento domáci TRIK ju na 100% nahradí!

Jedlá sóda môže ZACHRÁNIŤ záhradu pred škodcami a chorobami: TU je dávkovanie a návod na použitie!

Plný hrniec

Som pripravená piecť ho DENNE: Neporovnateľný JAHODOVÝ koláč s jogurtom – najjednoduchší a tak chutný!

RYŽU varíme skoro každý deň, ale toto by nám nenapadlo ani vo sne: Skúste to už zajtra, keď ju budete robiť k obedu!

Hrnčeková bublanina s MARGOTKOU – ľahká ako pierko: Za minútku pripravená, mäkučká a chutí božsky!

Čím viac zjete, tým viac chudnete: RECEPT na fantasticky chutný REĎKOVKOVÝ šalát – ideálny k grilovanému mäsku!

Zdravé tipy

Vezmite obyčajný olej, hlávky PÚPAVY a vyskúšajte tento domáci zázrak: Ďakujem dedovi za tento RECEPT!

Natrhajte si v júni pár zelených orechov a zalejte obyčajným alkoholom: Liečivý poklad do každej rodiny, nedám naň dopustiť!

Ako jesť a NEPRIBRAŤ? Zistite, v ktorých hodinách sa jedlo trávi a kedy sa mení na tuk – PRESNÝ plán!

Toto radím každému, koho bolia kĺby a zvlášť kolená: Vezmite 2 hrste orechových listov a olej – pomohlo to už po 1 dni!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…