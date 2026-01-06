Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou - Dobré noviny
Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou
Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.
Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou. — Foto: Instagram @ domicibulkova

Tenistka a jej životný partner sú spolu už takmer desať rokov.

Ako hovorí známe slovenské príslovie, bez vetra sa ani lístok nepohne. A nič sa nedeje len tak náhodou. Keď sa v kuloároch začalo pošuškávať o tom, že medzi Dominikou Cibulkovou a jej manželom Michalom Navarom to škrípe a ich desaťročný vzťah prechádza krízou, niekdajšia tenisová hviezda mediálne fámy spočiatku popierala a príliš sa k nim vyjadrovať nechcela. Napokon však vyšla s pravdou von, problémy v manželstve priznala a uviedla, že s partnerom chodia na terapie.

Michal to na začiatku ich vzťahu nemal ľahké. Verejnosť a fanúšikovia ho spočiatku vnímali najmä ako muža, ktorý slávnu športovkyňu všade sprevádzal a  našli sa neprajníci, ktorí ho označovali za zlatokopa. V tom čase totiž odišiel zo svojho zamestnania, aby mohol byť tenistkinou 100-percentnou oporou. A keďže si v jej tíme finančne polepšil, stretlo sa to aj s mnohými predsudkami. Nežičlivcom však napokon dokázal, že o svoju lásku naozaj stojí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Láska na diaľku

Dominika a Michal sa oficiálne po prvýkrát zoznámili cez spoločných priateľov v jednom z bratislavských klubov. Dominika vtedy priletela z turnaja, na ktorom neuspela, a tak sa chcela ísť od neúspechu aj s kamarátkou odreagovať a išla na nočný žúr do jedného z bratislavských barov. „A náš známy kamarát priviedol Michala do nášho boxu. A ja na to, že aha tohto kamoša, veď ja si ho pamätám,“ spomínala v podcaste Jána Ďuricu JD4football s dodatkom, že sympatického mladíka už evidovala skôr, keď ho raz videla na bratislavských Zlatých pieskoch.

Dominika Cibulková / Vianočný šalát.
Prečítajte si tiež: Chutí tradične, no nebude vám po ňom ťažko. Fit vianočný šalát Dominiky Cibulkovej stojí za vyskúšanie

V ten večer sa obaja spolu zabávali, napriek tomu si Dominika myslela, že Michal sa jej už neozve. Ale na druhý deň na jej prekvapenie pristala od neho na telefóne správa. „A tak to postupne začalo, ale samozrejme bolo to špecifické tým, že kvôli tenisu som veľa cestovala a bolo to spočiatku také na diaľku. Potom asi po pol roku nášho stretávania mi môj tréner povedal, že prečo teda Michal nezačne so mnou cestovať, že bude mi pomáhať, starať sa o mňa a že jednoducho budeme spolu,“ prezradila ďalej Dominika s tým, že rátali aj s predsudkami a ako sa na to môže pozerať okolie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zlatokop? Skôr vítaná pomoc

Keďže dovtedy pracoval Michal na ministerstve, ale podľa Dominikiných slov sa v tej práci nevidel. „Môj tréner mi hovoril a prečo vlastne s tebou nezačne cestovať? Tých, ja neviem vtedy 900 eur, vás nespasí, keď dá do spoločného rozpočtu a proste len tebe to pomôže,“ spomínala športovkyňa, ktorej vzťah s Michalom mnohí priali, ale našli sa aj takí, ktorí práve kvôli Michalovej práci v jej tíme ho začali označovať za zlatokopa.

Dominika Cibulková.
Prečítajte si tiež: Za 14 mesiacov zhodila 23 kíl. Dominika Cibulková sa pri svojej premene držala troch dôležitých rád

Keďže sa stal súčasťou nielen jej súkromného, ale aj pracovného života. S čím samozrejme prišlo aj lepšie finančné ohodnotenie ako mal voľakedy. Michal však chcel byť najmä Dominikinou oporou a ako sa vyjadril ešte kedysi pre Refresher, robil všetko pre to, aby Dominika mohla hrať len tenis a netrápiť sa ničím iným, čo by ju mohlo vyviesť z koncentrácie. 

Bál sa, aby ju nestiahol dole

Článok pokračuje na ďalšej strane...

