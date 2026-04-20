Vyzerajú elegantne a chutia ešte lepšie. Jednohubky najznámejšieho slovenského Taliana si zamiluje každý
Sú ideálne na návštevu, párty alebo len tak, keď máte chuť na niečo malé a dobré, radí šéfkuchár.
Patrí k najobľúbenejším šéfkuchárom na Slovensku a pritom pochádza zo Sardínie. Andrea Ena po viac než dvoch desaťročiach života u nás hovorí, že po slovensky dokonca aj rozmýšľa. Je majiteľom dvoch úspešných reštaurácií v Bratislave, kde ponúka kvalitné a chutné jedlo, a svoje gastronomické tipy si nenecháva len pre seba.
Slovensko si zamiloval
„Naše cesty sú dávno napísané. Preto som práve tu. V Taliansku som spoznal Slovenku a spolu s ňou som prišiel do Ružomberka, odkiaľ pochádzala. Po roku sme sa rozišli, no prežil som tam pätnásť rokov a musím priznať, že som si Slovensko zamiloval,“ prezradil pre časopis Break obľúbený šéfkuchár, ktorého dnes mnohí prezývajú najznámejším slovenským Talianom.
Za svoju prácu v gastropriemysle už získal viacero prestížnych ocenení a odborníci jeho pizzu radia k európskej špičke. O recepty sa pritom rád delí aj s fanúšikmi a hoci je skúseným šéfkuchárom, v repertoári má aj také, ktoré hravo zvládnu aj začiatočníci. Patria k nim aj tieto chutné jednohubky.
„Chrumkavé lístkové cesto, krémový syr, pár minút v rúre a dokonalé jednohubky sú na svete. Rýchly snack, ktorý vyzerá elegantne a chutí ešte lepšie. Ideálne na návštevu, párty alebo len tak, keď máte chuť na niečo malé a dobré. Stačí pár kvalitných surovín a výsledok je vždy perfektný,“ napísal šéfkuchár k svojmu videoreceptu.