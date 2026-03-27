Prebúdzate sa o tretej ráno úplne vyspatí? Expert na spánok vie, ako sa vám podarí znovu zaspať
Nočnou nespavosťou trpia najmä ženy.
Ležíte v posteli, otvoríte oči a máte pocit, akoby ste už boli vyspatí. Pozriete na hodiny a je len 3:00. Telo je oddýchnuté, myseľ prebudená, no do rána ešte ďaleko. Ak sa vám to deje pravidelne, nejde o nič výnimočné. Ako pre denník Washington Post prezradil spánkový lekár a klinický psychológ Michael Breus, ide o prirodzený jav, ktorý má jasné biologické vysvetlenie. A dokonca aj svoje riešenie.
Trpia najmä ženy
Nočné prebúdzanie patrí medzi najčastejšie prejavy nespavosti a podľa výskumov sa s ním stretáva až každý piaty dospelý. „Je to najčastejšia vec, na ktorú sa ma ľudia pýtajú, a je to tak už 20 rokov,“ priznal expert na spánok Breus, ktorý na svojich pacientoch spozoroval, že nočná nespavosť je obzvlášť častá u žien a s pribúdajúcim vekom sa zhoršuje.
Zaujímavé pritom je, že nejde o to, že by ste sa zobudili „bez dôvodu“. Práve naopak – vaše telo presne vie, čo robí. „Každý človek na svete sa prebúdza medzi jednou a treťou hodinou ráno. Väčšine ľudí to však neprekáža. Otočia sa, upravia si polohu a spia ďalej,“ vysvetlil Breus.
Problémom je teplota
Dôvod, prečo sa o tretej ráno môžete cítiť úplne bdelí, súvisí s tým, ako funguje náš cirkadiánny rytmus. Telesná teplota počas dňa stúpa a večer začne klesať, čo spustí tvorbu melatonínu a pomôže nám zaspať. Počas noci však teplota neklesá rovnomerne – medzi jednou a treťou hodinou ráno sa začne opäť mierne zvyšovať. V tom momente sa telo dostáva do ľahšej fázy spánku a mozog je aktívnejší, čo môže vyvolať pocit, že ste už oddýchnutí.
V skutočnosti však telo ešte spánok potrebuje. Lenže ak sa v tej chvíli „spustí“ vaša myseľ, problém je na svete. Stačí pohľad na hodiny a okamžite začne premýšľanie – koľko ešte môžete spať, či sa vám podarí zaspať, ako zvládnete nasledujúci deň. Niektorí ľudia navyše siahnu po telefóne alebo vstanú z postele, čím si nevedomky zvýšia srdcový tep.
Metóda 4-7-8
Tým sa aktivuje sympatický nervový systém, teda reakcia „bojuj alebo uteč“, ktorá telo pripravuje na aktivitu, nie na spánok. Aj preto sa po prebudení môžete cítiť „príliš živo“, no znovu zaspať alebo vrátiť sa do hlbšej fázy spánku býva náročné. Expert Breus sa podelil o niekoľko tipov, ako sa opäť dostať do hlbokého spánku.