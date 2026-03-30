Kramár pozval baby do baru, kde objavila lásku. Eva Pavlíková a šuhajko v okuliaroch prečkali aj búrky
Kramár pozval baby do baru, kde objavila lásku. Eva Pavlíková a šuhajko v okuliaroch prečkali aj búrky
Eva Pavlíková a Igor Kuboši patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu.
Eva Pavlíková a Igor Kuboši patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu.

Po polročnej známosti si povedali áno. 

Na počiatku bol Maroš Kramár a nevinné pozvanie do baru, po ktorom prišlo 39 rokov šťastného manželstva. Eva Pavlíková spoznala lásku svojho života na mieste, ktoré nenavštevovala často, no to, že spravila výnimku, sa jej poriadne vyplatilo. Fakt, že jej to spolu s hrdinom Igorom vydržalo, je podľa nej zásluhou najmä jednej veci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tajomstvo vzťahu? Jednoduché

Jej manželstvo sa v podstate začalo otázkou, ktorú Maroš Kramár položil do pléna: Baby, kto ide so mnou do nočného baru?“ Eva Pavlíková nebola barový typ, no v Portréte TA3 priznala, že šla a s odstupom rokov je zrejmé, že urobila dobre. V bare totiž spoznala šuhajka v okuliaroch", ktorý sa na ňu pýtal.

Tak sa začal nádejný vzťah s vedúcim baru, ktorý sa po pol roku zmenil na manželstvo. Známa herečka a Igor Kuboši dnes patria medzi najstabilnejšie a najobdivovanejšie páry slovenského šoubiznisu. Aké je tajomstvo toho, že im to tak dlho vydržalo?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Žiť s niekým 40 rokov nie je vôbec jednoduché a nemôžem povedať, že by to bola vždy len prechádzka ružovou záhradou. Návod na to neexistuje, je to podobné ako pri výchove detí: systém pokus-omyl. Som však veľmi vďačná za všetko, čím sme si prešli, lebo to vyústilo do toho, čím je náš vzťah teraz,“ vysvetila Eva pre SME, podľa ktorej bolo dôležité, že boli trpezliví a prečkali aj búrlivé obdobia.

V dobrom aj zlom

„Dnes mám pocit, že mladí ľudia sa rozídu pri prvej hádke. Aj tie očakávania od vzťahu sú iné. Zamilovanosť pominie, ale ten druhý by mal ostať najlepším kamarátom, niekým blízkym,“ myslí si herečka, ktorá si Igora za muža vzala v máji 1986.

