Navlečte na stierače ponožky a ušetríte čas. Mrazivé rána vďaka týmto tipom zvládnu vodiči ľavou zadnou
Možno vás prekvapí aj tip na zamrznutý zámok.
Mínusové teploty, sneženie, mrazivý vietor a neutíchajúca zima. Počasie na Slovensku v nasledujúcich dňoch a týždňoch ešte naberie na obrátkach. Hoci sme už zažili niekoľko vĺn sneženia, najchladnejšie noci tejto zimy nás iba čakajú a výnimkou nebudú ani celodenné mrazy. Podľa meteorológov z imeteo.sk dokonca existuje šanca, že príde arktický deň, keď najvyššia teplota nevystúpi nad -10 stupňov.
Predpovede síce nemusia vyjsť úplne presne, no jedno je isté – v mrazoch treba okrem seba chrániť aj veci, ktoré v tejto zime využívame zo všetkého najviac, k čomu jednoznačne patria aj autá. Mínusové teploty im totiž môžu narobiť nemalé problémy.
Ako už mnohí okúsili na vlastnej koži, mrazivé rána vedia potrápiť aj skúsených vodičov. Len máločo je nepríjemnejšie ako zaspať a snažiť sa v zhone rozohriať ľadový motor s vedomím, že už ste mali byť dávno v práci. Ako píše portál Metro.cz, stačí pritom pár jednoduchých trikov, ktoré vám ušetria čas aj drahocenné nervy.
4. Zamrznuté okná
Proti zamrznutým oknám sa dá najlepšie bojovať obyčajným roztokom z vody a octu v pomere 3 k 1. Táto zmes vraj funguje nielen pri rozmrazovaní, ale aj ako prevencia. Ak by ste sa pachu octu v interiéri radšej vyhli, pomôcť by mala aj zmes vody s lyžicou soli. Na sklá ale nikdy nelejte horúcu vodu, mohli by prasknúť.