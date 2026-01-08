Navlečte na stierače ponožky a ušetríte čas. Mrazivé rána vďaka týmto tipom zvládnu vodiči ľavou zadnou - Dobré noviny
Navlečte na stierače ponožky a ušetríte čas. Mrazivé rána vďaka týmto tipom zvládnu vodiči ľavou zadnou
Navlečte na stierače ponožky a ušetríte čas. Mrazivé rána vďaka týmto tipom zvládnu vodiči ľavou zadnou

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, kaboompics

Možno vás prekvapí aj tip na zamrznutý zámok.

Mínusové teploty, sneženie, mrazivý vietor a neutíchajúca zima. Počasie na Slovensku v nasledujúcich dňoch a týždňoch ešte naberie na obrátkach. Hoci sme už zažili niekoľko vĺn sneženia, najchladnejšie noci tejto zimy nás iba čakajú a výnimkou nebudú ani celodenné mrazy. Podľa meteorológov z imeteo.sk dokonca existuje šanca, že príde arktický deň, keď najvyššia teplota nevystúpi nad -10 stupňov.

Predpovede síce nemusia vyjsť úplne presne, no jedno je isté – v mrazoch treba okrem seba chrániť aj veci, ktoré v tejto zime využívame zo všetkého najviac, k čomu jednoznačne patria aj autá. Mínusové teploty im totiž môžu narobiť nemalé problémy.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/kaboompics

Ako už mnohí okúsili na vlastnej koži, mrazivé rána vedia potrápiť aj skúsených vodičov. Len máločo je nepríjemnejšie ako zaspať a snažiť sa v zhone rozohriať ľadový motor s vedomím, že už ste mali byť dávno v práci. Ako píše portál Metro.cz, stačí pritom pár jednoduchých trikov, ktoré vám ušetria čas aj drahocenné nervy.

4. Zamrznuté okná

Proti zamrznutým oknám sa dá najlepšie bojovať obyčajným roztokom z vody a octu v pomere 3 k 1. Táto zmes vraj funguje nielen pri rozmrazovaní, ale aj ako prevencia. Ak by ste sa pachu octu v interiéri radšej vyhli, pomôcť by mala aj zmes vody s lyžicou soli. Na sklá ale nikdy nelejte horúcu vodu, mohli by prasknúť.

3. Mokré uteráky

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

