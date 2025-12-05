Milovala, keď sa v noci hádali. Božidara Turzonovová si v talianskom manželstve pripomínala dôležitý sľub
Herečka prekonala stratu všetkých dôležitých mužov.
Herečka s jedinečným hlasom, neopakovateľnou charizmou a životným príbehom plným lásky aj strát. Božidara Turzonovová prežila prísne detstvo, tajnú svadbu aj pohromy, ktoré by zlomili aj tých najsilnejších. A hoci jej život pripomínal raz tragédiu, inokedy komédiu, vždy v nej bola sila, ktorú zdedila z rodu silných žien.
Kolená, kolená!
Božidara Turzonovová sa narodila v bulharskej Sofii do srbsko-macedónskej rodiny, no od prvého roka svojho života vyrastala na Slovensku, kde nad ňou rodičia stáli s prísnou rukou. „Rodičia boli tá staršia generácia. A ja som z generácie, ktorá bola veľmi prísne vychovávaná. Keď som sa náhodou objavila po 21. hodine na ulici bez doprovodu, tak na druhý deň som bola v zborovni. A to som len išla z kina Liga, bývalé kino Mier, domov o dva domy nižšie,“ vravela v relácii Sieň slávy herečka, ktorú rodičia vychovávali prísne, čo im ale rokmi nezazlievala. Vraj to bolo veľmi užitočné.
„Zakazovali mi také maličkosti. Nesmela som mať kolená od seba. Cestovali sme s mamou električkou, bývala som na Bielom kríži a kým sme prišli do centra, pamätám si, ako mama vždy hovorila, kolená, kolená. Alebo nesmeli sme mať jednu ruku pod stolom. Človek sa má chuť spýtať, či je tá ruka pasívna alebo aktívna,“ hovorila o detstve, ktoré si dnes už len ťažko vieme predstaviť.
Strašné tragédie
Dcéra inžiniera a lekárky od mladosti vedela, že patrí do silného rodu, v ktorom ľudia zvládli neľahké veci. „Moja stará mama prežila počas svojho života strašné tragédie, napríklad jej zomreli počas jedného týždňa všetky tri dcérky, ktoré mala. Podusili sa na čierny kašeľ. Vracala sa z pohrebu jednej dcéry a druhá sa jej dusila. A prežila to tá žena. Mala svoju vieru,“ spomínala v rozhovore pre Slovenku Božidara Turzonovová, ktorá toho v živote musela prekonať tiež veľmi veľa.