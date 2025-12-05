Milovala, keď sa v noci hádali. Božidara Turzonovová si v talianskom manželstve pripomínala dôležitý sľub - Dobré noviny
Dobré noviny
Milovala, keď sa v noci hádali. Božidara Turzonovová si v talianskom manželstve pripomínala dôležitý sľub
Mario Cimarro / Bronislava Gregušová

Ján Baláž a skupina Elán.

Ilustračná fotografia.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Jakub Švec v seriáli Sľub.

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Ilustračná fotografia.

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Katarína Balážiová / S partnerom Ariánom

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Ilustračná fotografia.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Ján Baláž a skupina Elán.

Milovala, keď sa v noci hádali. Božidara Turzonovová si v talianskom manželstve pripomínala dôležitý sľub

Božidara Turzonovová s manželom Jozef Adamovičom.
Božidara Turzonovová s manželom Jozef Adamovičom. — Foto: Archív STV (Rozmajrín); Archiv RTVS / Milan Krupčík

Herečka prekonala stratu všetkých dôležitých mužov.

Herečka s jedinečným hlasom, neopakovateľnou charizmou a životným príbehom plným lásky aj strát. Božidara Turzonovová prežila prísne detstvo, tajnú svadbu aj pohromy, ktoré by zlomili aj tých najsilnejších. A hoci jej život pripomínal raz tragédiu, inokedy komédiu, vždy v nej bola sila, ktorú zdedila z rodu silných žien.

Hájnikova žena.
Hájnikova žena. Foto: (Archív STV)

Kolená, kolená!

Božidara Turzonovová sa narodila v bulharskej Sofii do srbsko-macedónskej rodiny, no od prvého roka svojho života vyrastala na Slovensku, kde nad ňou rodičia stáli s prísnou rukou. „Rodičia boli tá staršia generácia. A ja som z generácie, ktorá bola veľmi prísne vychovávaná. Keď som sa náhodou objavila po 21. hodine na ulici bez doprovodu, tak na druhý deň som bola v zborovni. A to som len išla z kina Liga, bývalé kino Mier, domov o dva domy nižšie,“ vravela v relácii Sieň slávy herečka, ktorú rodičia vychovávali prísne, čo im ale rokmi nezazlievala. Vraj to bolo veľmi užitočné.

Božidara Turzonovová a Michal Dočolomanský v hre Domy pána Sartoria
Prečítajte si tiež: Keď sa vracala z oslavy, na ulici na ňu namierili zbraň. Božidara Turzonovová prežila vďaka svojmu talentu

„Zakazovali mi také maličkosti. Nesmela som mať kolená od seba. Cestovali sme s mamou električkou, bývala som na Bielom kríži a kým sme prišli do centra, pamätám si, ako mama vždy hovorila, kolená, kolená. Alebo nesmeli sme mať jednu ruku pod stolom. Človek sa má chuť spýtať, či je tá ruka pasívna alebo aktívna,“ hovorila o detstve, ktoré si dnes už len ťažko vieme predstaviť.

Foto: Reprofoto TA3 - Portrét herečky Božidary Turzonovovej

Strašné tragédie

Dcéra inžiniera a lekárky od mladosti vedela, že patrí do silného rodu, v ktorom ľudia zvládli neľahké veci. „Moja stará mama prežila počas svojho života strašné tragédie, napríklad jej zomreli počas jedného týždňa všetky tri dcérky, ktoré mala. Podusili sa na čierny kašeľ. Vracala sa z pohrebu jednej dcéry a druhá sa jej dusila. A prežila to tá žena. Mala svoju vieru,“ spomínala v rozhovore pre Slovenku Božidara Turzonovová, ktorá toho v živote musela prekonať tiež veľmi veľa.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

