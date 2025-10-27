Ideálna na cestoviny, ale aj na zložitejšie recepty. Rajčinová omáčka Romana Paulusa prekvapí chuťou
Obľúbený šéfkuchár omáčkou dochutil zemiakové gnocchi.
Získať michelinské hviezdy je zrejme snom každého ambiciózneho kuchára. Roman Paulus však priznáva, že jedna mu úplne stačí a za ďalšími sa už neženie. „Som rád, že som si to mohol užiť, ale ako sa hovorí, dobrého stačí málo. Teraz sa už dlho venujem inému projektu a užívam si to rovnako, ak nie viac,“ s úsmevom priznal pre magazín Apetit.
Rýchla večera aj jednoduchý obed
Obľúbený šéfkuchár je vďaka svojmu výnimočnému gastronomickému cíteniu známy po celom Česku. Na sociálnych sieťach sa o recepty delí aj so širokou verejnosťou, varí nielen v práci, ale aj doma a okrem prepracovaných profesionálnych jedál má v zálohe aj množstvo tipov na jednoduché a rýchle jedlá.
Patrí k nim aj lahodná rajčinová omáčka, ktorá sa perfektne hodí k cestovinám, no vylepšiť ňou môžete aj zložitejšie recepty. Jej príprava vám zaberie minimum času a chuť prekvapí viac, než by ste čakali.
„S touto skvelou rajčinovou omáčkou budete mať na stole večeru alebo obed raz dva a ešte si pochutíte. Najčastejšie ju využijete pri príprave cestovín. Hodí sa na rýchlu večeru s fusilli po príchode z práce, na jednoduchý obed s plnenými raviolami do krabičky, lahodné lasagne alebo na zemiakové gnocchi, ako som ich pripravil ja,“ vysvetlil na Instagrame známy šéfkuchár.