Ideálna na cestoviny, ale aj na zložitejšie recepty. Rajčinová omáčka Romana Paulusa prekvapí chuťou
Roman Paulus a jeho rajčinová omáčka.
Roman Paulus a jeho rajčinová omáčka. — Foto: Instagram/romanpaulus.chef

Obľúbený šéfkuchár omáčkou dochutil zemiakové gnocchi.

Získať michelinské hviezdy je zrejme snom každého ambiciózneho kuchára. Roman Paulus však priznáva, že jedna mu úplne stačí a za ďalšími sa už neženie. „Som rád, že som si to mohol užiť, ale ako sa hovorí, dobrého stačí málo. Teraz sa už dlho venujem inému projektu a užívam si to rovnako, ak nie viac,“ s úsmevom priznal pre magazín Apetit.

Rýchla večera aj jednoduchý obed

Obľúbený šéfkuchár je vďaka svojmu výnimočnému gastronomickému cíteniu známy po celom Česku. Na sociálnych sieťach sa o recepty delí aj so širokou verejnosťou, varí nielen v práci, ale aj doma a okrem prepracovaných profesionálnych jedál má v zálohe aj množstvo tipov na jednoduché a rýchle jedlá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bistro PAULUS (@bistro_paulus)

Patrí k nim aj lahodná rajčinová omáčka, ktorá sa perfektne hodí k cestovinám, no vylepšiť ňou môžete aj zložitejšie recepty. Jej príprava vám zaberie minimum času a chuť prekvapí viac, než by ste čakali.

„S touto skvelou rajčinovou omáčkou budete mať na stole večeru alebo obed raz dva a ešte si pochutíte. Najčastejšie ju využijete pri príprave cestovín. Hodí sa na rýchlu večeru s fusilli po príchode z práce, na jednoduchý obed s plnenými raviolami do krabičky, lahodné lasagne alebo na zemiakové gnocchi, ako som ich pripravil ja,“ vysvetlil na Instagrame známy šéfkuchár.

Rajčinová omáčka Romana Paulusa:

