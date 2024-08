Keď ho kilový synček chytil za prst, zmenil mu život. Laco Lučenič prežil s Gabikou tie najťažšie skúšky

„Preboha, to nemyslíš vážne,“ povedal Gabike Lučeničovej otec, keď priznala, že začala randiť so známym hudobníkom. Bol rozvedený, mal tri deti a za sebou kariéru, ktorá sa podľa mnohých niesla v mene hesla „sex, drogy a rock and roll“. Laco Lučenič ale svokrovcom aj druhej manželke Gabike dokázal, že je rebelom s dušou romantika. Spoločnými silami zvládli narodenie chorého synčeka Lacka aj moment, keď Laco Lučenič prežil smrť vlastnej dcéry. Všetko podľa jeho slov prekonal len vďaka manželke, ktorú obdivuje aj po 30 rokoch vzťahu. „Zásadný moment v mojom živote bolo stretnutie s mojou manželkou. Lebo keby som to chcel zvrhnúť na ňu, ona mi absolútne zmenila život,“ hovorí úprimne.

Do jedného momentu bol dobrý žiak

Recept na pohodu je podľa neho šťastné detstvo. On to svoje začal žiť v Cíferi, kde sa narodil ako vysnívané dieťa po tom, čo jeho o rok staršia sestrička zomrela len tri po narodení. „Moja polovička by na základe svojich skúseností povedala, že som bol rozmaznanec,“ hovoril v rozhovore pre MY Zvolen Laco Lučenič, ktorého mama aj babka tak milovali, že mu všetko dovolili.

Keď mal 18 mesiacov, presťahovali sa s rodičmi do Bratislavy, no do rodného Cífera vždy chodil na prázdniny. A práve tam počul z rádia prvýkrát hrať kapelu Beatles, ktorá určila jeho ďalšie smerovanie. „Asi do toho momentu som bol dobrý žiak. Pamätám si na pocit, keď som prvýkrát počul ‚I Want to Hold Your Hand‘ a čo to so mnou urobilo. Od toho momentu to začalo byť inak,“ spomínal v relácii Anjeli strážni Laco Lučenič, ktorý sa nenarodil do muzikantskej rodiny, no zrazu nesníval o ničom inom ako o hre na gitare.

Nepodľahol peniazom

Už ako siedmak na základnej škole začal vystupovať v kapele s oveľa staršími hudobníkmi a po vzore Paula McCartneyho začal hrávať na basgitare. Aby si zarobil na špičkové gitary, rok a pol hrával po baroch na západe.

„Som jeden z mála tých, čo tomu nepodľahli. Väčšina tam zostala, pretože mali slušný pravidelný príjem. Kto mal tri-štyritisíc mariek mesačne v sedemdesiatom piatom, bol absolútny kráľ. Mnohí tomu podľahli,“ hovoril pre Hospodárske noviny Lučenič, ktorý sa po návrate domov preslávil v skupinách Fermata, Prúdy a nakoniec Modus.

Prepili štátny rozpočet Mongolska

Ak si v tom čase niekto predstavoval rockový život v znamení „sex, drogy a rock and roll“, z reality by bol prekvapený.