Ženy ho milovali a on miloval ich. Vladimír Durdík si udržal manželstvo s Jankou vďaka vnútornej klapke

„Bol to lump,“ hovorievala o ňom s úsmevom. Janka bola 30 rokov manželkou Vladimíra Durdíka a vždy vedela o milenkách svojho záletného manžela. Legendárny umelec, ktorý by 23. mája oslávil 75. narodeniny, bol u nežného pohlavia mimoriadne obľúbený a o priazeň krásnych žien nemal núdzu. Svojimi aférkami sa navyše nikdy netajil a otvorene o nich písal aj vo svojej knihe Keď sa obzriem.

Vladimír a Janka vydržali v manželstve v dobrom aj v zlom. Napriek všetkému bola preňho rodina a deti na prvom mieste a nikdy ich nechcel opustiť. Statočná Janka pri ňom zostala až do konca, keď v bolestiach odchádzal z tohto sveta. Osudnými sa mu nestali ženy, ale jeho neutíchajúci smäd.

Foto: ARCHÍV TASR Vladimír Benko

Východniar, ale len rodom

Vladimír Durdík mladší sa narodil v Smižanoch na východe Slovenska, no detstvo prežil v Bratislave. „Mama spievala 42 rokov v zbore Národného divadla. Keď mala 18 rokov, odišla od rodiny v Smižanoch na skusy do Bratislavy a už tam ostala. Tam sa zoznámila s mojím otcom. Pochádza od Banskej Štiavnice. Som východniar iba rodom,“ zaspomínal si tri roky pred svojou smrťou herec v rozhovore pre denník Korzár.

Pochádzal z hereckej rodiny, veď jeho otcom bol nemenej slávny herec Vladimír Durdík starší. Zásluhou otca hral pred televíznymi kamerami už ako osemročný. A hoci spočiatku na hereckú kariéru vôbec nepomýšľal a chcel sa stať novinárom, nakoniec rovnako ako jeho otec podľahol tomuto osudovému remeslu.

Romantický hrdina

Vladimír zmaturoval a v roku 1971 absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave herectvo. Hneď potom nastúpil do Štátneho divadla v Košiciach.

„Bola náhoda, že ma vietor zahnal práve sem. Neľutujem. Nielen preto, že som sa práve oženil, moja nastávajúca prišla so mnou a narodil sa nám tu syn. Ale aj preto, že sa nám podarilo vytvoriť čosi veľmi silné. Keď nás prišli Košičania do školy lanáriť, tvrdili, že došlo k jemnej stagnácii a potrebovali by omladiť súbor. Myslím si, že sa nám podarilo tie stojaté vody trochu rozprúdiť,“ spomínal Vladimír Durdík na časy, keď v metropole na východe odohral zopár sezón.

Neskôr po hosťovaní v niekoľkých bratislavských divadlách získal podobne ako jeho otec angažmán v Slovenskom národnom divadle, kde zotrval až do svojej náhlej smrti. Pre svoj hlas a sympatický zjav ho obsadzovali najmä do výrazných romantických a lyrických titulných úloh, píše portál csfd.cz.

Stretnutie s novinármi 28. februára 1997 v Bratislave venované štrajku slovenských divadiel. Vladimír Durdík, vtedy čestný predseda Zväzu divadelných odborov Slovenska, je tretí zľava. Foto: TASR - Ivan Majerský

Nebral sa vážne

Svoju ženu Janku spoznal Vlado v čase, keď mala len 15 rokov. Popri ich 30 ročnom spoločnom zväzku mal aj „záhumienky“, teda početné milostné aféry. Sám ich napokon aj priznal vo svojej autobiografii od spisovateľky a novinárky Márie Studeničovej Keď sa obzriem, ktorá vyšla v roku 2003 a ktorú musela autorka dokončiť napokon sama.

Prečo bol neverný? Vlada Durdíka ženy doslova zbožňovali a bolo to pre tieto dva dôvody.

