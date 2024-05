Po ťažkom období vstala a teraz je zamilovaná. Zuzana Čimová tvorí pár s našim úspešným športovcom

Otvorene hovorí o tom, že prežívala náročné obdobie, no svoje súkromie si inak stráži. Obľúbená moderátorka Zuzana Čimová sa viac so svojím partnerom neskrýva a podľa nových medializovaných informácií je jasné, že je zamilovaná. Šťastie našla pri našom úspešnom športovcovi.

Vyhľadala pomoc

Pred rokmi ovládla markizácke Teleráno a jej kariéra nabrala rýchly spád. Keď to ani nečakala, ocitla sa vedľa Viktora Vinczeho a vo svojich 26 rokoch sa tak stala najmladšou moderátorkou Televíznych novín.

„Zuzka je veľmi, veľmi zlatý človek. Je to priateľská osoba, musím povedať, že je veľmi šikovná. Výborne sa na ňu pozerá a je to veľká profesionálka. Ako sa hovorí, je to hotový človek,“ vyjadrila sa na margo mladšej kolegyne dlhoročná tvár televízie Zlatica Švajdová Puškárová. Nikto netušil, že mladá novinárka pred svojím príchodom do Televíznych novín musela bojovať s vážnymi problémami. Trvalo jej dlho, kým prišla na to, že to nie je niečo čo rýchlo rozdýcha alebo sa z toho vyspí.

„Je v poriadku, nebyť v poriadku. A je v poriadku vyhľadať pomoc,“ odkázala moderátorka, ktorá otvorene prehovorila o vyhorení a o tom, ako jej návšteva odborníka pomohla.

Našla šťastie

Po turbulentnom období Zuzana Čimová žiari šťastím, a to nielen vďaka práci, ktorá ju napĺňa, ale aj vďaka novému partnerovi.

Ako uviedli Topky, moderátorka našla šťastie pri volejbalistovi Petrovi Michalovičovi, ktorý bol posledné štyri roky za sebou vyhlásený za Volejbalistu roka. Dvojmetrový rodák z Malaciek hral v Grécku, Rusku aj Francúzsku a aktuálne je hráčom talianskeho klubu Smartsystem Fano.