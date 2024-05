Ženu svojho života uvidel, keď bol klinicky mŕtvy. Dave Gahan sa vďaka nej vzdal drog a našiel pokoj

Keď spieva hity ako Personal Jesus, alebo Enjoy The Silence, spozná ho každý. Charizmatický Dave Gahan je spevákom britskej skupiny Depeche Mode, ktorú si zamilovalo niekoľko generácií ľudí aj na Slovensku. Jeho život nebol prechádzkou ružovou záhradou - v 90. rokoch si prešiel svojím osobným peklom plným ťažkých drog, z ktorého sa dostal až po klinickej smrti a vďaka manželke a dcére. Dnes vďaka tomu žije spokojný život. Toto je príbeh legendárneho hudobníka.

Mladistvý delikvent

Dave Gahan sa narodil 9. mája 1962 v anglickom Eppingu v robotníckej rodine a jeho pôvodné meno je David Callcott. Otec opustil rodinu, keď mala budúca hudobná hviezda len pol roka. Matka sa druhýkrát vydala za Jacka Gahana a rodina sa presťahovala do Basildonu, kde sa začiatkom 80. rokov minulého storočia zrodila dnes už kultová formácia Depeche Mode.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1889979104719845&set=pcb.10161206174660850

Dospievajúci Gahan vyrastal na punkovej hudbe, tvorbe Davida Bowieho či skupiny The Damned. Predtým, ako úspešne ukončil umeleckú školu v Southende, vystriedal viacero škôl. Niekoľkokrát sa ocitol aj za mrežami pre rôzne delikty. Začiatky Gahanovej kariéry sa spájajú s basildonskou kapelou The Vermin.

So slávou prišli problémy

Pri jednom z jej vystúpení, počas ktorého Gahan spieval Bowieho skladbu Heroes, si ho všimli Vince Clarke, Martin Gore a Andy Fletcher, vtedajší členovia kapely Composition of Sound. Tá sa krátko po Gahanovom príchode v roku 1980 premenovala na Depeche Mode - bol to práve on, čo prišiel s týmto názvom, ku ktorému ho inšpiroval francúzsky magazín Dépêche-mode.





Popularita Depeche Mode rástla každým vydaným albumom a koncertom, ktoré sa aj vďaka Gahanovi menili na veľkú šou. So slávou však prišli problémy v osobnom živote speváka a frontmana skupiny.

