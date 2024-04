Pomohla jej energiou a láskou. Petra Dubayová prezradila, kto ju dostal z extrémne ťažkých chvíľ

Pomohol jej, keď to najviac potrebovala. Petra Dubayová, ktorá sa ešte do včera zvŕtala na tanečnom parkete v šou Let’s Dance, zažila v minulosti ťažké chvíle. A hoci dnes je herečkinou najväčšou oporou partner Vladislav Plevčík, vtedy jej najviac pomohol niekto iný. Kto to bol a čo pre ňu spravil, to prezradila v úprimnom rozhovore pre portál Markíza.

Drží sa pri zemi

Petra Dubayová patrí medzi najväčšie vychádzajúce hviezdy hereckej scény a popularitu u televíznych divákov získala aj nedávnym účinkovaním v Let’s Dance. No sláva jej do hlavy nestúpla, skôr naopak. Naďalej sa drží pri zemi.

V dobrom aj v zlom pri nej stojí životný partner, herec Vladislav Plevčík, s ktorým sa dala dohromady ešte počas štúdia na strednej škole. Ten ju tiež chodieval pravidelne podporovať na priame prenosy tanečnej súťaže. „Vnímala som ho ako herca, ktorého som obdivovala, a keď sme sa bližšie zoznámili, tak som to vlastne hneď vnímala ako niečo iné ako kamarátstvo. A myslím, že chémia bola od začiatku vzájomná,“ povedala pre týždenník Šarm Petra začiatky vzťahu.

Rozhovor, ktorý jej pomohol

Hoci dnes je jej najväčšou oporou práve Vlado, keď sa v minulosti potýkala s ťažkým životným obdobím a bolo jej najhoršie, pomohol jej aj niekto iný. Na jednom z posledných tanečných tréningov herečku a jej tanečného partnera Matyáša Adamca prekvapili šteniatka z Aliancie ochrancov, ktorá sa stará o zvieratká v zlom stave, no zároveň im ponúka nádej na lepší život.

