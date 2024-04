Mária Čírová: Veľa ľudí si myslí, že pozitívnosť iba hrám a som afektovaná. Už im nemám čo dokazovať

Verejnosť ju pozná najmä ako vždy pozitívne naladenú speváčku a milujúcu mamu, ktorá sa na sociálnych sieťach rada podelí o pekné čriepky z jej života. Mária Čírová si však musela zvyknúť aj na komentáre neprajníkov, ktorí si mysleli, že optimistický pohľad na svet iba hrá. Pre nich teraz má dôležitý odkaz.

Nech jej pokojne závidia

Veľmi dlho som bola nastavená pozitívne s prijatím života takým, aký je, vraví speváčka v rozhovore. „Samozrejme, zažívala som aj ťažšie chvíle, ale snažila som sa z toho rýchlo dostať a nebyť smutná veľmi dlho. Možno to bolo tým, že som bola mladá," uviedla Mária pre Nový Čas. Dnes vraj cíti, že existuje strašne veľa negatívnej energie a na istý čas ju to prevalcovalo.

„Veľa ľudí si myslelo, že tú pozitívnosť hrám, že som afektovaná, že sa s mužom nemôžeme mať tak radi,“ vraví umelkyňa, ktorá sa vtedy zamyslela, aký život asi žijú. „Musím im stále niečo dokazovať? Už ma nebaví učiť ich pozitívnemu nastaveniu, nech mi teda pokojne závidia, keď majú tú potrebu. Tento pocit, že ma nezaujímajú zlé komentáre, je niečo, čím som si musela prejsť,“ prezradila.

O svoje šťastie sa musí postarať každý sám

Mária sa preto rozhodla, že ju to už nebude trápiť. „Chcem si pridať svoju usmiatu fotku bez akéhokoľvek pocitu viny. Ak to niekomu prekáža, tak to nie je môj problém. Niektorí mi písali, že im moje fotky ubližujú, lebo nemajú manžela, deti a taký pekný život... Tak veľmi sa ma to dotýkalo,“ priznáva, no dodáva, že sa už naučila túto negativitu nevnímať tak silno. O svoje hlboké šťastie sa musí každý starať sám, vraví.

A hoci je dnes času pomenej, usiluje sa ho venovať aj manželovi Marošovi. „Radšej čas venujeme rodine, ale cestujeme spolu na koncerty, keď sme sami v aute, takže ten čas máme,“ opisuje situáciu mama troch detí. V lete sa preto s manželom snažia odísť do talianskej dedinky, kde testujú víno, dobré jedlo a cestujú krajinou cez vinice. „To je len jeho čas, ktorý mu venujem, a vtedy sme sami tak päť dní,“ uzatvára Mária Čírová.