V tábore smrti videli hrôzy, na ktoré nezabudli. Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler utiekli a upozornili svet

Ich správa obsahovala hrozivé svedectvá. Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba pomocou nej priblížili svetovej verejnosti hrôzy holokaustu. Obaja väzni pôvodom z Trnavy a z Topoľčian nadiktovali správu v Žiline v roku 1944, potom, ako sa im podarilo ujsť spoza ostatných drôtov tábora smrti Auschwitz-Birkenau. Od ich úteku uplynulo 7. apríla 80 rokov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovakEmbassyPoland/posts/pfbid034Jn9EbyfF25MN9cPifkUWKfKd4HbrCSXST32PEKfLKzp9vAPsmWS8Ysrpg3yMRrfl

Sabotáž

Alfréd Wetzler sa narodil 10. mája 1918 v Trnave v robotníckej rodine. V rokoch 1936-1940 pracoval v tehelni. Za sabotáž ho v roku 1941 zatkli a na štyri mesiace uväznili v Bratislave. Do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau ho previezli 13. apríla 1942. Pracoval tam ako nosič mŕtvol, alebo ako pisár či člen pracovnej skupiny vykonávajúcej pozemné práce.

Rudolf Vrba. Foto: Profimedia

Rudolf Vrba sa narodil ako Walter Rosenberg 11. septembra 1924 v Topoľčanoch. Ako Žida ho vylúčili z gymnázia v Bratislave, pracoval v Trnave ako robotník. Už na jar roku 1942 chcel zo Slovenska utiecť cez Maďarsko do Británie, kde sa chcel pripojiť k československej armáde. V Budapešti mu táto trasa prišla nebezpečná, preto sa chcel vrátiť na Slovensko a vybaviť si nové doklady. Chytili ho na maďarsko-slovenskej hranici.

Dostal sa do zberného tábora v Novákoch, odkiaľ sa mu zasa podarilo utiecť, no opäť ho po pár dňoch chytili. Najskôr ho previezli do koncentračného tábora Majdanek v Poľsku, 30. júna ho poslali do tábora Auschwitz-Birkenau. Tu sa stretol so svojím krajanom, o šesť rokov starším Alfrédom Wetzlerom.

Útek

Obaja väzni počas práce v tábore získali prehľad o počte ľudí, ktorí sem prichádzali z rôznych štátov. Po úteku upozornili na to, že prevažná väčšina deportovaných Židov skončila v plynových komorách v Birkenau, čo bol tábor susediaci s táborom v Auschwitzi. Wetzlerovi a Vrbovi sa podarilo utiecť 7. apríla 1944.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.