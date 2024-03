Z obsadzovanej herečky je spokojná mamička. Mária Bartalos bez fanfár porodila tretie dieťatko

K dvom synom pribudol do rodinného kruhu tretí potomok.

Utajila tehotenstvo aj pôrod. Mária Bartalos, ktorá sa do povedomia divákov zapísala úlohami v seriáloch Oteckovia či Aféry, už s manželom Adriánom v uliciach hlavného mesta kočíkuje svojho tretieho potomka. Ako píše denník Nový Čas, z herečky je už trojnásobná mamička a túto úlohu si naplno užíva.

Venuje sa rodine

Pred televíznymi kamerami či na divadelných doskách sa Mária už dlhšiu dobu neobjavuje, rozhodla sa totiž, že sa bude viac venovať manželovi, rodine a deťom. Podľa nej sa totiž jej predošlá práca nezhodovala s jej presvedčením, čo bola aj viera k Bohu.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodla ukončiť svoju hereckú kariéru. „Muž je ten, ktorý zarába a stará sa o rodinu, a ja som teraz v domácnosti a starám sa o naše deti. Muž potrebuje mať pocit, že sa vie postarať. Som rada, že to manžel dosiahol,“ vysvetlila ešte kedysi v rozhovore pre týždenník Život.

Pohlavie poznali, meno nie

Na prírastok do rodiny sa s manželom Adriánom veľmi tešili a tretie tehotenstvo vraj prežívala dobre, ale rýchlo. „Som v siedmom mesiaci. Ja si ani nestíham uvedomovať, že som tehotná popri dvoch synčekoch. Ide to naozaj veľmi rýchlo. Je to veľmi príjemné a kľudné tehotenstvo,“ povedala Mária ešte vlani v novembri.

Zároveň dodala, že ďalšie detaily o bábätku prezrádzať nechce. „Pohlavie poznáme. Meno sme zatiaľ ešte nevybrali,“ uzavrela v tom čase ešte pred utajeným pôrodom.