VIDEO: Princezná Kate oznámila, že má rakovinu: Bol to obrovský šok, ale každým dňom som silnejšia

Princezná z Walesu Catherine v piatok oznámila, že jej diagnostikovali rakovinu a podrobuje sa preventívnej chemoterapii. Informuje o tom na základe správ televízií BBC a Sky News. Vo zverejnenom videu 42-ročná Catherine uviedla, že plánovaná operácia brušnej dutiny, ktorej sa podrobila v januári, bola úspešná a pôvodne sa predpokladalo, že nejde o rakovinu.

Museli to vysvetliť deťom

Neskoršie testy však odhalili onkologické ochorenie. „Bol to, samozrejme, obrovský šok a spolu s (princom) Williamom sme robili všetko pre to, aby sme to spracovali a zariadili sa s ohľadom na našu mladú rodinu,“ vyhlásila matka troch detí – Georgea, Charlotte a Louisa.

Tajnostkárska bola z jedného dôvodu - aby to dôkladne vysvetlili práve svojim potomkom „A aby sme ich upokojili, že budem v poriadku. Ako som povedala aj im, cítim sa dobre, každým dňom sa cítim silnejšia, pretože sa sústredím na veci, ktoré mi pomôžu uzdraviť sa; v mojej mysli, tele a duchu,“ povedala princezná Kate a dodala, že Williamov po jej boku je veľkým zdrojom útechy a upokojenia. Poďakovala sa aj verejnosti.

Má právo na súkromie

Lekári jej odporučili podrobiť sa preventívnej chemoterapii, v súčasnosti je v jej počiatočnej fáze. „Trvalo mi, kým som sa zotavila z tejto ťažkej operácie a mohla začať liečbu," povedala. Kensingtonský palác nezverejnil, aký druh rakoviny zistili princeznej z Walesu. „Princezná má v otázkach svojho zdravia právo na súkromie tak, ako ho máme my všetci,“ vyhlásil palác.

Catherine sa neobjavila na žiadnych oficiálnych podujatiach od decembra. Naposledy ju videli na Vianoce počas prechádzky s ďalšími členmi kráľovskej rodiny v Sandringhame v Norfolku. Keďže sa dlho neukazovala na verejnosti, začali sa najmä na sociálnych sieťach šíriť rôzne špekulácie a konšpiračné teórie. Tie zosilneli, keď sa zistilo, že ku Dňu matiek – ktorý je v Británii na štvrtú pôstnu nedeľu (Laetare) – zverejnila upravenú fotografiu so svojimi deťmi.